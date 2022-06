Le Grand Stade de Marrakech accueille le concert d’ElGrande Toto et de Maluma

lundi, 13 juin, 2022 à 20:45

Casablanca – Le Grand stade de Marrakech accueillera le premier juillet 2022 le concert d’ElGrande Toto et du célébrissime Maluma, a annoncé TTEvents dans un communiqué.

“Le 1er juillet 2022, Marrakech accueillera le grand, l’unique, l’incroyable Maluma. Pour le plus grand concert privé jamais organisé dans la ville ocre, plus de 30.000 spectateurs sont attendus pour chanter, danser et vibrer au rythme des notes endiablés de la superstar mondiale du Reggaeton”, indique TTEvents, ajoutant que le célèbre rappeur marocain, ElGrande Toto, rejoindra Maluma sur scène afin d’assurer la première partie du concert.

Maluma n’est pas à son premier rendez-vous au Maroc ! Après y avoir tourné son vidéoclip avec Maitre Gims en 2019, et après avoir réuni plus de 200.000 spectateurs la même année, lors de sa représentation au Festival Mawazine, le chanteur a souhaité retrouver son public marocain.

N’ayant jamais caché sa passion pour le Royaume, Maluma a tout naturellement choisi le Maroc comme seule destination africaine dans le cadre de la tournée mondiale PAPI JUANCHO WORLD TOUR.

Accompagné par sa célèbre troupe de musiciens et de danseurs, Maluma promet d’offrir aux marocains un spectacle mémorable.

Au programme, décors pyrotechniques et jeux de lumière annoncent d’ores et déjà un concert unique en son genre et son format. Les moyens investis pour assurer le show font légion.

En effet, le dernier événement de ce calibre remonte à 2008, quand Rihanna est montée sur la scène du Complexe Mohamed V de Casablanca.

Auteur-compositeur, guitariste et interprète de Reggaeton, Maluma a suffisamment de talent pour enflammer son public. À 28 ans, il est considéré comme l’un des artistes les plus influents sur la scène latine. Détenteur du Latin Grammy Award du meilleur album pop, il compte plus de 62 millions d’abonnés sur Instagram et certains de ses clips dépassent le milliard de vues sur YouTube.

De son vrai nom Taha Fahssi, le rappeur El Grande Toto est résolument le number one du rap Marocain. Il est également très apprécié de la scène internationale. Avec plus de 135 millions de streams dans 178 pays, il obtient en 2021 le titre Spotify de l’artiste le plus écouté dans la région MENA. Récemment consacré par un disque d’or pour le titre “Love Nwantiti” de Ckay, le prix lui a été remis lors de son show case au Megarama, à Casablanca.