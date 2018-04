Guelmim: l’expérience accumulée par le théâtre scolaire doit être soutenue par une régénération de ses structures au niveau des établissements d’enseignement (Metteur en scène)

lundi, 30 avril, 2018 à 15:16

-(Propos recueillis par Abdellah Lbouchouari)-.

Guelmim – Le théâtre scolaire a accumulé une vaste expérience et sa promotion requiert un véritable travail de fond pour la régénération de ses structures au niveau des établissements d’enseignement, a estimé le metteur en scène, Abdellatif Safi.

Pour ce cadre de l’académie régionale d’éducation et de formation à Guelmim, au riche parcours dans le domaine du théâtre scolaire, la promotion du Père des arts en milieu scolaire est tributaire de sa refonte en vue de réinventer ses structures à l’échelle des établissements éducatifs, des directions provinciales, des Académies et du ministère de tutelle.

Dans un entretien accordé à la MAP, M. Safi, qui a mis en scène plusieurs pièces théâtrales scolaires, a relevé que le développement de l’activité théâtrale en milieu scolaire dépend en premier lieu “d’une différenciation” entre les cycles (primaire, collégial et secondaire) en matière d’initiation et de formation théâtrale.

Dans le primaire, l’activité théâtrale est initiée dans le cadre des coopératives scolaires, tandis que pour les autres cycles, cette activité doit être tournée vers un travail d’abstraction, de traitement des grandes questions et d’adoption des techniques d’expression corporelles et vocales plus adaptées aux capacités mentales, intellectuelles et physiques des élèves.

Après avoir rappelé l’expérience importante accumulée par le théâtre scolaire tant au niveau de la théorie, de la pratique et de la création, le metteur en scène des pièces théâtrales scolaires “Chartate”, “l’éléphant et les oiseaux”, “les oies courageuses”, “les journées d’un élève”, “l’histoire d’un voyage” et “Antigone” inspirée de la célèbre pièce de théâtre de Jean Anouilh qui avait remporté le grand prix du festival régional du théâtre scolaire en 2018, a noté que l’expérience théâtrale en milieu scolaire a connu un nouvel élan avec la création de l’association “Amis de Mohamed El Jem” et le lancement du festival national du prix El Jem.

Tout en rappelant que les premiers débuts de l’activité théâtrale, de manière générale, à Guelmim ont eu lieu en milieu scolaire notamment après la création du 1er festival du théâtre scolaire dans la ville en 1986, il a fait remarqué que les acteurs concernés par le secteur à Guelmim “n’avaient par une vision claire des modes de fonctionnement du théâtre scolaire et s’inspiraient, en conséquence, dans leur travail de l’expérience du théâtre amateur au niveau de la théorie et de la production théâtrale”.

C’est ainsi qu’après la création du 1er festival du théâtre scolaire à Guelmim, a-t-il dit, que les acteurs du secteur à Guelmim (en majorité issus du secteur de l’enseignement) se sont organisés dans un cadre associatif baptisé “Association Anti-Atlas pour la culture, l’art et l’éducation” qui s’est engagée à promouvoir l’activité scénique dans la région.

Il a noté, à cet égard, que l’association a apporté une contribution “sérieuse et importante” en ce sen qu’elle avait participé à la manifestation artistique “Sibak Al modoune et remporté la première place avec la pièce théâtrale “le scorpion et la balance”.

De même, elle a produit d’autres pièces qui ont été présentées dans les Maisons des jeunes, dont “la vérité” et “Drame du pauvre vendeur de jus de caroubier”.

Cette dynamique a été confortée davantage après la création en 1987 de la commission nationale du théâtre scolaire sous l’égide du ministère de l’Education nationale et qui a regroupé d’éminentes personnalités au niveau pédagogique et théâtrale à l’instar de Salem Kouindi qui a joué un rôle majeur dans l’instauration des fondements théoriques du théâtre scolaire.

Et de conclure que cette expérience théâtrale scolaire à Guelmim a été “riche” en ce sens que la cellule théâtrale provinciale relevant de la délégation de l’Education nationale était la première à publier un magazine dédié exclusivement au théâtre scolaire, en l’occurrence le magazine “Dialogue théâtral”.