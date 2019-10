Hamid El Kasri clôture le 1er festival Gnaoua de Gand

dimanche, 6 octobre, 2019 à 15:31

Gand- Le 1er festival Gnaoua de Gand (nord-ouest de la Belgique) s’est clôturé en apothéose, samedi soir, avec un concert du Maâlem Hamid El Kasri, très fortement apprécié par le public venu nombreux assister à cette dernière soirée d’une manifestation mettant à l’honneur la musique gnaouie marocaine.

Après les présentations des grands maâlems Majid Bekkas, Hassan Boussou et bien d’autres artistes à l’affiche de cette première édition, c’était au tour de Hamid El Kasri, figure incontournable de la tagnawite, d’enflammer la scène du centre interculturel de Gand « de Centrale », mettant en transe une audience réactive qui s’est lâchée aux rythmes envoûtants de la musique gnaouie et répétait en chœur des tubes parmi les plus populaires du répertoire de l’artiste.