Happy Walls de Saïdia Resorts, un melting-pot artistique qui voue un culte à la beauté

dimanche, 18 juin, 2023 à 20:55

Saïdia – Dans une ambiance rafraîchissante de modernité, authenticité et diversité, les murs de la médina de la station balnéaire Saïdia ont été ornés par des fresques murales signées un gotha d’artistes marocains et étrangers, venus prendre part à la 2ème édition de l’événement “Happy Walls” dédié au street art et l’art mural en particulier.