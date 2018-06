Hicham Dehlat, ou l’art du recyclage

mercredi, 6 juin, 2018 à 10:30

.- Par: Soundousse BENABOUD -.

Rabat – Jeune, charismatique, créatif et passionné, le sculpteur marocain Hicham Dehlat est l’incarnation de l’art de la récupération qui, sensible aux maux de notre époque, se dresse contre le gaspillage et la surconsommation et milite vigoureusement pour la cause écologique.

La cause verte étant aujourd’hui au cœur des préoccupations politiques, économiques, sociales et sociétales, le choix de récupérer les objets obsolètes ou inutilisés pour leur donner une nouvelle vie sous forme de sculptures de différentes tailles, couleurs et textures reflète la sensibilité de Hicham et son souci constant d’allier art et protection de l’environnement.

Passionné depuis son jeune âge par le dessin, la calligraphie et la sculpture, l’originaire de Zagora a fait des études en économie à l’Institut spécialisé des technologies appliquées à Rabat, sa ville natale, avant d’intégrer la fonction publique.

“Je rêvais de faire un parcours académique artistique pour être constamment en contact avec le monde des arts, mais le destin en a voulu autrement. L’économie a permis que je trouve un travail et c’était important pour que je puisse avancer dans la vie”, a-t-il confié à la MAP.

“Les études et la vie professionnelle ne m’ont cependant pas empêché de développer ma passion, d’en perfectionner la technique et de l’enrichir. Rigueur et organisation m’ont permis de continuer à travailler dans mon atelier dès que j’avais un moment libre”, a fait savoir le jeune homme au sourire radieux et aux yeux étincelants.

“Mon atelier s’est transformé ainsi en sanctuaire, en un lieu où j’oublie le stress et les angoisses de la vie quotidienne, où je perds la notion du temps et où toute mon attention se porte sur les objets en métal à transformer en sculptures aussi bien abstraites que réalistes”, a dit l’artiste âgé de 45 ans, qui travaille au Secrétariat d’Etat chargé du Développement durable.

Pour réaliser ses sculptures, l’artiste autodidacte visite régulièrement les ferrailles et déchetteries où il récolte des métaux, des chutes d’acier, des ustensiles de cuisine ou même des parties de véhicules, motocycles et vélos, qu’il viendra désassembler et puis rassembler en objets nouveaux, un travail qui requiert patience, expérience et condition physique.

Interrogé sur l’intérêt de la récupération et du recyclage dans le domaine artistique, il a assuré que la préservation de l’environnement est la responsabilité de tout un chacun. “L’art permet de passer ce message des manières les plus effectives, notamment en démontrant que ce qui est vieux, une fois récupéré et transformé, peut être beau “.

“Pouvant être exposées en intérieur, dans des espaces fermés, comme en extérieur, dans des jardins et forêts, les sculptures ont un rôle important dans la diffusion de ce message parce qu’elles ont une meilleure capacité à rapprocher l’observateur de la nature”, a-t-il relevé.

L’importance de la sculpture à base de matériaux recyclés émane également du fait qu’elle est à la fois visuelle, tactile et multidimensionnelle, étant ainsi incontestablement plus attirante et accrochante, a fait observer le sculpteur autodidacte.

S’agissant du soutien qu’il a reçu tout au long de son parcours, Hicham a affirmé que plusieurs personnes l’ont épaulé, notamment sa famille, ses parents, son épouse, mais il y a aussi sa fille Hidaya, qui, malgré son si jeune âge (4 ans), manifeste également un fort penchant pour le dessin et la peinture, et représente l’une de ses plus grandes sources d’inspiration.

“Ce penchant était manifeste très top chez moi: je coloriais les murs de la maison et griffonnais sur tous les meubles. C’est justement pour cette raison que mes parents m’achetaient constamment du papier, des couleurs et de la peinture et afin de m’encourager davantage, ils ont même décidé par la suite de m’aménager un atelier à domicile”, a-t-il poursuivi.

Sculpteur depuis des années, Hicham se voit maintenant proposer régulièrement de la ferraille et des matériaux obsolètes, de la part des gens qui sont familiers à son art et sa passion, qu’il travaille ensuite chez lui, dans son atelier personnel, pour en faire des œuvres d’art au service de la cause environnementale.