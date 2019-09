Le designer marocain Hicham Lahlou au “London Design Festival”

jeudi, 19 septembre, 2019 à 17:05

Londres – Le designer marocain Hicham Lahlou a présenté son ouvrage “Génération Africaine- La Force du Design”, lors d’une table ronde organisée mercredi à Londres, dans le cadre de l’exposition “100% Design”, qui se tient du 18 au 21 septembre dans la capitale britannique.

Invité parmi les grands noms du design mondial, lors de cette manifestation initiée dans le cadre du “London Design Festival”, Hicham Lahlou a dévoilé les grandes lignes de son ouvrage co-signé avec l’expert africain Mugendi K. M’Rithaa, et qui présente 50 designers du continent Africain.

La table ronde, à laquelle a pris part notamment Cher Potter, commissaire d’exposition au prestigieux musée Victoria & Albert Museum de Londres, l’un des plus importants musées au monde, qui a d’ailleurs rédigé la préface du livre, est une occasion de promouvoir “Génération Africaine-La force du Design””, un ouvrage de référence, co-initié avec Patricia Defever, fondatrice des Editions Langages du Sud, qui présente 50 designers du continent Africain et de la diaspora et qui dévoile de la manière la plus vaste des pratiques contemporaines du design en Afrique, a précisé le designer marocain dans une déclaration à la MAP.

“Cette table ronde a été aussi l’occasion d’expliquer la situation du design en Afrique, d’examiner l’impact du design en tant que levier économique en Afrique et d’étudier comment contribuer au changement de l’image du continent africain, tout en promouvant la place du Maroc, en tant que hub et leader de la coopération sud-sud”, a-t-il expliqué.

Londres, a-t-il rappelé, est “l’une des plus grandes plateformes de design au monde”, d’où l’importance de cette manifestation qui met en avant l’industrie créative ainsi que l’impact du design sur l’économie et le tourisme, y voyant aussi l’occasion d’échanger avec des professionnels du design et des célébrités, comme Marcel Wanders, figure emblématique du design néerlandais.

Pour le designer marocain, son ouvrage “s’inscrit dans la diplomatie directe mais aussi dans le cadre du soft Power et la diplomatie culturelle et parallèle”.

“Ce n’est pas qu’un livre, mais une vision qui est complètement intégrée dans la coopération sud-sud”, a-t-il dit.

En s’engageant dans une telle initiative, Hicham Lahlou explique qu’il entend “contribuer à la promotion de la coopération sud-sud, promouvoir des designers marocains et africains issus de pays comme le Nigéria, Kenya, Côte d’Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, le Mali, la Tunisie et l’Algérie”, mais aussi de “montrer les multi-facettes de la création, de l’innovation et du design en Afrique avec toutes les particularités du continent, y compris sa diversité et sa culture”.

“Génération africaine – La Force du Design”, édité par les éditions Langages du Sud, est un livre qui invite à parcourir le continent à la découverte d’une cinquantaine de designers, qui s’inspirent d’objets du quotidien, les font évoluer, les transcendent pour leur donner la puissance d’un objet d’art et parfois les transforment pour des usages alternatifs.

Le livre souligne, par ailleurs, que “le design africain est l’expression plurielle des multiples cultures qui caractérisent ce continent, l’expression de sa jeunesse, de sa créativité́, de ses ressources extraordinaires et de son formidable potentiel”.

L’ouvrage est signé par son co-auteur Hicham Lahlou ainsi que par l’expert africain Mugendi K. M’Rithaa. Les deux designers y retracent l’histoire du design en Afrique, en évoquant l’émergence des artistes et les particularités du continent, tout en partageant leur vision sur ce formidable dynamisme.