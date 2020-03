Hind Joudar : L’ambassadrice du caftan marocain et de la culture orientale

vendredi, 6 mars, 2020 à 12:14

-Par: Jalila AJAJA-

Paris – Sa formation initiale ne la prédestinait nullement à se faire le porte-voix à l’international du caftan marocain et de la culture orientale. Pourtant, Hind Joudar, fondatrice de l’ «Oriental Fashion Show », mérite bel et bien le titre d’ambassadrice de la mode orientale vu l’énorme travail qu’elle déploie pour que sa culture d’origine brille de mille feux dans le monde.

C’est dans la discrétion mais avec un sens élevé de professionnalisme que cette ancienne juriste d’affaires, fière de ses origines et qui revendique faut et fort sa culture marocaine et orientale, milite pour leur rayonnement, avec son événement phare « Oriental Fashion Show », une plateforme dédiée à la Couture et à la mode orientale, reconnue à l’échelle internationale.

Plus qu’un défilé de mode, l’Oriental Fashion Show est devenu au fil des ans une véritable tribune artistique, un dialogue culturel entre l’Orient et l’Occident. L’événement qui se fixe pour mission de promouvoir la couture d’inspiration orientale, a gagné ses lettres de noblesse en sillonnant le monde et les hauts lieux de la mode à fort potentiel médiatique : Paris, Londres, Doha, Koweit, Marrakech, Moscou, Istanbul, Almaty (Kazakhstan), Samarcande (Ouzbékistan)…, devenant le leader de la mode orientale.

De plus et à travers ses nombreuses productions, l’Oriental Fashion Show a pu promouvoir plus de 100 stylistes de 50 nationalités différentes et continue à oeuvrer en faveur de créateurs de la mode et de la culture.

«Le Caftan reste la base de l’Oriental Fashion Show », confie à la MAP, Hind Joudar, qui avait déjà présenté le caftan marocain à Paris sous le label « Caftan Fashion Show ».

« L’idée de l’Oriental Fashion Show m’est venue après avoir fait des recherches sur les origines du caftan. Je me suis alors rendue compte que le caftan avait une présence ancienne et ancrée dans toute la partie orientale du monde. Ceci s’expliquait par les différentes influences culturelles qui ont eu lieu grâce aux différents échanges commerciaux et conquêtes », explique Hind Joudar.

« Au départ, mon sujet principal était le caftan marocain. Mais quand je suis partie à la recherche de ses origines, j’ai trouvé un monde merveilleux lié à la culture orientale qui a rayonné sur le monde pendant des siècles, et jusqu’à nos jours », poursuit-elle.

« Mais, je ne voulais pas que ce terme «oriental » soit lié au passé, ou à une vision folklorique telle qu’elle a été échafaudée par le mouvement orientaliste de la fin du XIXe siècle. Je voulais le lier au monde de l’excellence et du luxe dont il a été dépossédé ».

La tête bien sur les épaules, cette spécialiste en droit des affaires, plus précisément en droit des entreprises commerciales, reconnait franchement qu’au début elle n’avait « aucune passion pour le caftan, encore moins pour la mode ». Mais qu’elle a toujours été passionnée par l’Histoire, la géopolitique, par les civilisations, les voyages… « Parmi mes lectures, j’ai toujours été attirée par les auteurs qui racontent l’Orient tel que Amine Maalouf, Kénézi Morad… », confie-t-elle.

« Mon histoire avec le caftan a démarré lors d’une discussion avec ma soeur qui aimait la mode et le caftan en particulier. Elle me disait qu’il fallait monter une affaire autour du caftan car il y’avait une demande de la part de la diaspora marocaine en Europe et que ça pouvait bien marcher. Bien sûr, il y’a 15 ans tout était à faire, mais le produit me paraissait tellement exotique! », raconte Hind Joudar qui a quitté le Maroc à l’âge de 13 ans pour s’installer en France avec sa famille.

« Depuis mon arrivée en France, il y’avait un seul mot d’ordre dans la famille : travail, travail et travail. On n’avait pas le temps de se poser trop de questions existentielles. Mon père était très stricte et un grand travailleur. Il était lui même entrepreneur ».

« Le sort a fait que ces deux personnes (mon père et ma soeur) décèdent dans un terrible accident de voiture le 20 novembre 2003. Alors qu’on était en plein deuil, l’histoire du caftan est remontée à la surface. La discussion autour du caftan avec ma soeur m’a obsédée jusqu’à ce que je réalise le premier défilé de caftan à Paris en avril 2004 à l’hôtel George V. J’ai pensé que c’était le premier et le dernier, mais, contrairement à ce que je pensais, ce n’était que le début de mon histoire avec le caftan », poursuit Hind Joudar.

« Face à une demande insistante de la part des designers, j’ai fini par réitérer l’expérience des défiés en organisant en 2005 deux samedis de la mode en collaboration avec le service de communication de l’Hotel Le Bristol Paris ».

« En 2006, j’ai été sollicité par l’ambassade du Maroc et le ministère de la Culture et de l’Artisanat de l’époque pour aider à organiser un défilé lors du cinquantenaire de l’indépendance du Maroc soutenu par le Groupe LVMH. Je me suis retrouvée à organiser des réunions de travail avec les responsables d’un grand groupe de luxe. Je faisais ce travail par amour pour le Maroc, pour les designers et pour le caftan», affirme-t-elle.

Après cette expérience, Hind Joudar décide de prendre du recul et de se pencher « sérieusement » sur le sujet du caftan. Cette native de Taza avait, alors, pour projet d’écrire un livre sur son histoire et celle de sa famille, avant de se retrouver à faire des recherches sur le caftan, sur ses origines, ses formes, son histoire, son évolution…Ce qui a abouti à l’édition de son livre « Les Merveilles du Caftan ».

L’idée de faire un événement plus important avec un nom qui regroupe tous les pays orientaux ayant une histoire avec le caftan fait, par la suite, son chemin dans l’esprit de Hind Joudar, durant cette période d’écriture.

En 2010, elle décide d’organiser la première fashion week orientale à Paris, toujours avec le service communication de l’hôtel le Bristol.

« Ce fut le début de l’Oriental Fashion Show. Là je n’avais plus aucun doute. J’e décide alors de structurer le projet, et le mettre sur les rails. Et c’est comme ça, que je suis passé du caftan fashion show à l’Oriental Fashion Show », affirme-t-elle.

En laissant libre court à sa nouvelle passion, Hind Joudar revendique des enjeux qui sont d’abord, « identitaires ». « En tant que Française d’origine marocaine, il est primordiale pour moi et pour les binationaux de garder le lien avec les racines marocaines, et le caftan n’est pas une robe superficielle! Il est un vecteur important de transmission d’information de notre identité, il nous ouvre aux autres et il nous raconte une histoire ».

Mais, il y’a aussi des enjeux de préservation des savoir-faire, des métiers d’art et d’une culture immatérielle ancestrale. « Faire perdurer le caftan, c’est sauver des métiers, une culture et des traditions », affirme-t-elle.

Les enjeux économiques ne sont pas les moins importants non plus. « Car la réalisation d’un caftan implique la contribution de plusieurs professionnels ou entreprises qui emploient plusieurs personnes. Le prix du caftan se situe dans la fourchette haute des vêtements de luxe », souligne Hind Joudar, devenue, au fil des ans, une experte en la matière.

« Personnellement, mon objectif majeur consiste à réunir et fédérer les designers orientaux qui se reconnaissent dans le projet OFS (actuellement, on compte plus de 100 designers de plus de 40 nationalités), leur donner les moyens d’exister sur le marché international de la mode et leur ouvrir des perspectives nouvelles », affirme l’ambassadrice du caftan marocain et oriental.

Concernant ses projets futurs, Hind Joudar, toute fière que l’OFS soit très sollicité par certains pays d’Asie Centrale et du Moyen Orient pour développer des projets similaires, annonce un défié prochainement à Moscou « où nous avons un partenariat important avec les organisateurs de la fashion week locale ».

« Nous irons ensuite présenter nos designers à Almaty au Kazakhstan, puis ensuite au Kirghizistan, au Tajikistan et en Ouzbékistan, pays avec qui nous avons des partenariats pour développer le secteur de la mode traditionnelle ».

Mais les projets de Hind Joudar ne s’arrêtent pas là ! Après son livre « Les Merveilles du Caftan », qui retrace l’histoire du Caftan et dresse l’état des lieux des différentes traditions vestimentaires dans le monde oriental et leurs influences en Europe, elle planche actuellement sur un autre livre, dans la continuité du premier, et qui va dans le sens de la mise en exergue de l’énorme potentiel qu’ont les designers orientaux à produire une mode aussi bien traditionnelle que moderne, avec un point commun, celui de la fierté d’appartenir à cette grande culture orientale.