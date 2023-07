“Histoire et identité”: un livre collectif, en hommage à Jamaâ Baida, revisite des pans de l’identité marocaine plurielle

mardi, 25 juillet, 2023 à 18:41

Rabat – “Histoire et identité: Historiographie, archives, mémoire et diversité” est le titre d’un ouvrage collectif récemment édité par l’Association marocaine pour la recherche historique, en hommage à Jamaâ Baida, historien et directeur des Archives du Maroc.

Réalisé en partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), ce livre de 400 pages de moyen format comporte les contributions de 44 chercheurs, amis, collègues et étudiants de Jamaâ Baida, du Maroc et d’ailleurs.

Dans ces articles rédigés en trois langues (français, anglais et espagnol) et richement agrémentés d’annotations, photos, tableaux et documents historiques, il est question de “l’interaction entre l’histoire et d’autres domaines de connaissance tels les archives, la littérature, les médias, domaines qui agissent comme vecteurs dans la production historique puisque indispensables à atteindre ce que tout historien espère obtenir: la vérité historique, ou du moins ce qui semble l’être”, indique-t-on dans l’introduction du livre intitulée “Pour une culture de la reconnaissance”.

“L’interaction entre ces deux concepts, à savoir la connaissance et la reconnaissance, est à l’origine de l’élaboration de ce recueil dédié à Jamaâ Baida, l’historien, le professeur, le directeur des Archives du Maroc et, par-dessus tout, à l’homme”, expliquent Tayeb Biyad et Abdelaaziz Ettahiri, coordinateurs de ce travail de recherche.

Selon les thématique abordées, les 43 textes (plus une biographie de M. Baida par Latifa Guendouz) sont répartis en quatre chapitres: “Archives, presse et littérature”, “Le Maroc et l’autre”, “Droits et identités” et “Colonisation et résistance”.

Malgré la diversité des approches et des sujets abordés, ces contributions ont un objectif commun et un fil conducteur: mettre en exergue plusieurs facettes encore mal éclairées de l’histoire du Maroc et fournir un éclairage, avec moult précisions, illustrations et faits concrets, sur les interactions entre l’histoire, la fabrique identitaire, les archives, la presse et la mémoire.

Les différentes contributions “attestent de l’enracinement des mythes fondateurs de l’identité marocaine, capital auquel les historiens accordent un intérêt tout particulier”, souligne-t-on, citant parmi les sujets traités la question des minorités, les marginaux, les jeunes, la condition féminine…

“Histoire et identité: Historiographie, archives, mémoire et diversité” est une publication académique inédite qui vient enrichir la connaissance de pans méconnus de l’histoire du Maroc à travers les regards croisés de chercheurs et historiens de divers horizons. Outre son apport en termes de connaissance, le recueil se veut un témoignage de reconnaissance parce qu’il “s’inscrit dans le cadre d’une tradition devenue désormais un devoir moral par lequel les historiens marocains aspirent à témoigner toute la reconnaissance qu’ils ont pour des maîtres qui, outre l’enseignement magistralement prodigué, ont fait preuve d’humanisme, de responsabilité et de partage”, selon les coordinateurs de l’ouvrage.

Rendant hommage au personnage et au parcours académique de Jamaâ Baida, MM. Biyad et Ettahiri relèvent que le directeur des Archives du Maroc “a effectivement contribué au renouveau de l’écriture historique marocaine”, ajoutant que “ses efforts, de toute évidence conjugués avec ceux de plusieurs collègues, témoignent du souci de souscrire aux nouvelles approches historiographiques qui prônent l’ouverture sur les sciences sociales et, ce faisant, ouvrir des fronts nouveaux”.

Diplômé de l’Université Mohammed V de Rabat et de l’Université de Bordeaux III, Jamaâ Baida est depuis 1982 enseignant-chercheur à l’Université Mohammed V de Rabat.

M. Baida, également membre du comité de rédaction de la revue Hespéris-Tamuda et président de l’Association marocaine pour la recherche historique entre 2001 et 2007, est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages et d’une soixantaine d’articles portant sur l’histoire contemporaine et l’histoire du temps présent. En 2011, il a été nommé directeur des Archives du Maroc par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.