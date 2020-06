Hit Radio/Confinement: Momo et son équipe mettent fin à une aventure de 84 jours

vendredi, 12 juin, 2020 à 19:44

Casablanca – En confinement au siège Hit Radio depuis la déclaration d’état d’urgence sanitaire pour lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), Momo et son équipe ont annoncé, mercredi dernier, la fin de cette aventure exceptionnelle qui a duré 84 jours.

Dans des conditions sanitaires conformes aux dispositifs exigés par le ministère de la Santé, l’équipe confinée était mobilisée 7 jours sur 7 pour informer les auditeurs des actualités et dénoncer les “fake news” à travers un direct assuré quotidiennement, indique Hit Radio dans un communiqué.

Pendant les 500 heures cumulées de direct, cette émission spéciale pilotée par Momo, a reçu plus de 80.000 appels et a permis la mise en relation de plus de 3000 personnes, précise la même source.

De nombreux sujets liés aux préoccupations des marocains pendant cette période difficile ont été abordés et discutés à l’antenne pour apporter les réponses nécessaires mais également pour faire entendre leurs voix auprès des institutions concernées.

Pour allier divertissement et sensibilisation, des sessions de jeux, organisées chaque jour “wash nta f’dar”, ont permis de faire gagner plus de 560 marocains restés confinés chez eux.

Hormis le direct, des flash infos diffusés chaque heure pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie et de très nombreux messages de sensibilisation pour rappeler les bons gestes à adopter.

A travers leur confinement à la radio, Momo et son équipe ont exprimé leur solidarité avec les personnes engagées en 1er rang face à la pandémie qui ont fait preuve d’engagement et de dévouement pendant cette crise, conclut le communiqué.