Hommage posthume à Mohamed Melehi: Une vente aux enchères d’objets d’art, le 26 décembre à Marrakech

jeudi, 10 décembre, 2020 à 14:46

Marrakech – La Maison Tangéroise de vente aux enchères de tableaux et objets d’arts “MAZAD & ART”, organisera le 26 décembre courant, à Marrakech, sa vente aux enchères d’hiver et ce, en hommage posthume à l’artiste plasticien marocain, Mohamed Melehi, décédé en octobre dernier.

Lors de cette vente aux enchères seront proposées différentes formes de l’art traditionnel marocain, indique un communiqué de MAZAD et ART, faisant savoir que des broderies et des tissages anciens ouvriront le bal, avant de donner le relai à des lots de bijoux anciens du Maroc (fin 19ème et début 20ème siècles).