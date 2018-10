“Humouraji” en escale déjantée à Abidjan

lundi, 29 octobre, 2018 à 15:20

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a eu, lundi à Marrakech, des entretiens avec la ministre fédérale allemande de l’Alimentation et de l’Agriculture, Mme Julia Klöckner, axés notamment sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre le Maroc et la République fédérale d’Allemagne dans le domaine agricole.