“Hymne au management”, nouvel ouvrage collectif autour des principaux champs de cette discipline

lundi, 15 février, 2021 à 23:04

Rabat- “Hymne au management” est l’intitulé d’un nouvel ouvrage collectif qui vient de paraître aux éditions “les presses du savoir”, en l’honneur de Rachid M’rabet” pour explorer les principaux champs de cette discipline scientifique.

Cet ouvrage de 429 pages, dirigé par Karim Charaf et Tarik El Malki et qui regroupe plus d’une vingtaine de contributions, est structuré en cinq axes à savoir “Management: enjeux pédagogiques et de recherche”, “Management: clé de la performance”, “Management: Pratiques et activités”, “Management: entreprises et politiques publiques”, “Management: croissance et développement économique”.