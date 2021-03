ICESCO : Célébration internationale à Rabat de la Journée mondiale de la poésie

samedi, 20 mars, 2021 à 22:09

Rabat – L’Organisation du monde islamique pour l’Éducation, les sciences et la culture (ICESCO) organisera, le 23 mars à son siège à Rabat, une célébration internationale par visioconférence à l’occasion de la Journée mondiale de la poésie, sous le thème “Poètes, ailes de la paix”, une expression de l’importance qu’elle accorde à la poésie en tant que langue universelle.

Organisée en coopération avec l’Académie de la poésie arabe du Royaume d’Arabie Saoudite, cette manifestation d’envergure connaîtra une participation internationale de haut niveau d’institutions qui s’intéressent à la poésie, ainsi que d’éminents poètes et spécialistes en la matière, afin de débattre et échanger autour des institutions poétiques et de la poésie féminine et mondiale, indique l’ICESCO dans un communiqué.

Au menu de la séance d’ouverture de cet événement, précise la même source, une allocution de l’invité d’honneur, Mohamed Benaïssa, président du Festival international d’Asilah, et une autre de l’Académie de la poésie arabe, ainsi qu’une récitation poétique du directeur général de l’ICESCO, Salem Ben Mohamed Al-Malik, et une autre du poète Mohammed Achaari, vainqueur du prix international de la poésie Argana de 2020.

Les trois sessions au programme de cet événement international seront marquées par la présence de plusieurs poètes et artistes représentant notamment le Maroc, l’Arabie Saoudite, le Soudan, le Pakistan, l’Égypte, l’Algérie, le Liban, la Jordanie, la Palestine, Oman et la Mauritanie.