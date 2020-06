Il est temps pour que l’entreprise de presse intègre l’aspect commercial dans son mode de gestion

vendredi, 26 juin, 2020 à 23:13

La pandémie de Covid-19 nous a permis de renforcer la confiance dans les capacités locales et nationales et de mettre en avant “nos valeurs africaines communes”, a affirmé vendredi à Rabat, la ministre de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nezha Bouchareb, lors d’un webinaire initié par le ministère sur le thème: “Les ministères africains en charge de la ville, acteurs sociaux pour accompagner la sortie de crise de la Covid-19”.