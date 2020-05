“Impressions sur masques”, exposition artistique virtuelle vendredi pour atténuer l’impact de l’épidémie

vendredi, 29 mai, 2020 à 0:06

Rabat – Le centre culturel Sala Al-Jadida, organise, vendredi, une exposition virtuelle artistique sous le thème: “Impressions sur masques”, avec la participation d’une vingtaine d’artistes peintres Marocains.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du centre culturel Sala Al-Jadida, Mustapha Naji a expliqué que cette exposition virtuelle, prévue à partir de 20h, sur la page Facebook du centre, vise à atténuer l’impact d’un confinement imposée par la crise de coronavirus.

Le choix du thème de cet événement vise à sensibiliser, à travers l’art plastique, aux mesures de prévention face au risque de la Covid-19, notamment l’utilisation des masques, devenus un outil de protection contre l’infection à cet ennemi invisible, et un support de choix pour la création artistique, a ajouté M. Naji.

Il a mis en exergue “le rôle essentiel” de l’art dans l’accompagnement et la documentation de l’actualité d’une manière intellectuelle et culturelle, et la simplification des discours et des messages, sous forme artistique simple mais à fort impact, soulignant que “l’art plastique est aujourd’hui très présent sur les masques, faisant de ces outils de protection une empreinte de singularité”.

M. Naji a tenu à souligner que la tenue de cette manifestation prouve que la vie culturelle au Royaume ne s’est pas arrêtée malgré l’épidémie, vue que le monde virtuel offre un large espace pour organiser des manifestations artistiques de différents genres et styles.