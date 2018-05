Inauguration de la Foire de Tours avec la participation du Maroc comme invité d’honneur

mardi, 8 mai, 2018 à 10:58

Paris – La Foire de Tours qui met cette année à l’honneur la diversité et la richesse culturelles et artistiques du Maroc, a été inaugurée le week-end dernier en présence de plusieurs personnalités marocaines et françaises.