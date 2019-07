Inauguration du nouveau siège de la MAP à Casablanca

vendredi, 19 juillet, 2019 à 9:14

Casablanca – Le nouveau siège de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) à Casablanca a été inauguré, jeudi à la Marina, en présence de plusieurs personnalités du monde culturel, médiatique, artistique et économique.

Aménagé sur une superficie de 600m², ce siège regroupe trois entités, à savoir le pôle régional Casablanca-Settat, la rédaction “Economie et finances” et MAP Digitale, eu égard au poids stratégique de Casablanca et à l’intensité de son activité économique, culturelle et sociale.

La cérémonie d’ouverture de ce nouveau siège a été marquée par la présence notamment du Wali de la région de Casablanca–Settat, Gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch, et du gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, Rachid Afirat.

“Aujourd’hui pour nous, est assurément un jour de fierté. La symbolique de ce jour où la MAP conçoit, aménage et ouvre un nouvel espace professionnel de travail est très importante pour nous tous”, a dit le Directeur Général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi, dans une allocution de circonstance.

La faculté pour ce siège, comme les autres d’ailleurs, est de valider lui-même ses dépêches, sans passer par Rabat, ce qui en fait une agence quasi-autonome qui assume toutes ses responsabilités professionnelles et statutaires dans le cadre du Service public, a souligné M. Hachimi.

Le pôle régional Casablanca-Settat couvre, ainsi, toute l’actualité de cette région centrale. Une trentaine de journalistes et leur encadrement avec tous leurs moyens de communication et de logistique opèreront à partir de ce siège pour rendre compte de toutes les vitalités existantes dans leur périmètre et cela dans tous les domaines.

Pour ce qui est de la rédaction “Economie et finances”, elle revient à Casablanca où elle était installée par le passé. Cette rédaction est appelée à assurer un travail de proximité avec les opérateurs et acteurs économiques et financiers, ainsi que Casablanca Finance City (CFC) et la Bourse des valeurs.

La troisième entité installée à ce nouveau siège est MAP Digitale qui est une structure de monétisation des espaces publicitaires de la MAP sur les différents supports de l’Agence. Elle joue un rôle crucial dans le développement de l’Agence et de son chiffre d’affaires.

Cette inauguration, a poursuivi le DG de la MAP, est l’expression d’une dynamique stratégique démarrée il y a un peu moins de dix ans qui visait à projeter l’Agence marocaine de presse dans un avenir possible dans lequel les idées seraient claires, les objectifs définis, les professionnels à l’aise dans leur métier et le rendement optimisé.

M. Hachimi Idrissi s’est dit heureux que cette ouverture du nouveau siège de Casablanca se fasse à la veille de la Fête du trône qui cette année coïncide avec le 20ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste. “Notre projet s’inscrit résolument dans la démarche d’excellence qui a émaillé ces 20 ans de règne ayant doté notre pays de projets, d’équipements et d’infrastructures qui ont transformé notre nation”, a-t-il souligné.

S’agissant de la MAP, “il est quand même remarquable de constater comment un seul projet peut résumer toute une démarche. Notre présence à Marina de Casablanca n’est pas fortuite. A un travail, à une ambition, d’excellence devrait correspondre un lieu d’excellence”, a-t-il relevé.

“Nous voulions sortir la MAP des espaces approximatifs, sombres et limitants, où rien n’est fait pour la créativité, la réflexion ou l’ergonomie. Nous voulions donner de l’air aux équipes, leur procurer de la lumière et les installer dans un espace gratifiant”, a ajouté M. Hachimi Idrissi, notant, dans ce sens, que la Marina offre une ligne d’horizon qui, sans conteste, va avoir un effet bénéfique sur la ligne éditoriale de l’Agence.

Il a, par ailleurs, fait savoir que le Conseil d’administration de la MAP a insisté, depuis longtemps, à travers ses recommandations, sur le fait que l’Agence devrait être, pour des rasions de bonne gouvernance, propriétaire de ses locaux, précisant, à cet égard, qu’aujourd’hui, sur ses 12 pôles régionaux, la MAP est propriétaire de 5 sièges (Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger et Oujda) selon les mêmes standards de la Marina, alors que l’acquisition du reste est programmée à très moyen terme.

“Nous en tant que responsables de la MAP, nous avons une obligation de moyens pour nos équipes, eux en contrepartie ont à notre égard une obligation de résultat. Nous croyons en eux et en leur professionnalisme et nous sommes persuadés que les résultats seront très rapidement au rendez-vous”, a conclu M. Hachimi.