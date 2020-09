Indonésie: La pluralité de l’identité marocaine mise en exergue au cours d’un webinaire

jeudi, 3 septembre, 2020 à 19:02

Jakarta – La pluralité de l’identité marocaine et la richesse du patrimoine culturel du Royaume ont été mises en exergue, mercredi à Jakarta, lors d’un webinaire organisé par l’Université indonésienne Pancasakti Tegal.

S’exprimant lors de cette e-conférence initiée sous le thème “Global Youth Exploration”, M. Omar El Asli, Conseiller économique et commercial auprès de l’Ambassade du Maroc en Indonésie, a fait savoir que le Maroc se distingue dans son pourtour géographique par une diversité culturelle remarquable qui puise dans ses valeurs et traditions ancestrales.

Il a, par la même occasion, mis l’accent sur les principes culturels fondateurs de l’identité marocaine, notant que cette dernière, forte de ses affluents, promeut le partage, la coexistence et la tolérance.

“La différence est une richesse”, a affirmé M. El Asli, précisant qu’une bonne communication est la clé de voûte pour garantir un bon métissage des cultures et des civilisations.

Mettant l’accent sur les différentes réformes et programmes initiés sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, le diplomate marocain a affirmé que le Maroc veille à favoriser le vivre ensemble dans un parfait respect des différences et des appartenances.

S’agissant de la dimension africaine du Royaume, il a également évoqué la place de choix consacrée dans le cadre de la politique étrangère marocaine aux aspects culturel et cultuel en vue de consolider davantage les relations avec les différents pays du continent, dans un esprit d’ouverture et de partage.

De son côté, Youssef Baqil, chercheur universitaire en droit public et en science politique à l’Université Hassan 1er de Settat, a mis en avant les spécificités de la communication interculturelle, en exposant les approches et les méthodologies les plus appropriées pour garantir un échange des plus fructueux.

Il a, en outre, mis l’accent sur l’importance de préserver une atmosphère favorable à l’apprentissage et à la découverte de l’Autre, en rejetant les stéréotypes et toute forme de préjugés qui risque de verser dans l’ethnocentrisme.

Et d’estimer qu’une communication réussie est à même de renforcer les relations et asseoir des liens de coopération et de partenariat tournés vers l’avenir.

Outre le Maroc, ce webinaire international a connu la participation de plusieurs intervenants représentant différents pays notamment l’Indonésie, l’Égypte, le Vietnam et l’Afghanistan.