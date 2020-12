Institut Cervantes de Rabat: Une conférence en ligne jeudi sur les stratégies possibles post-Covid

mardi, 8 décembre, 2020 à 17:10

Rabat – L’Institut Cervantes de Rabat organise jeudi sa sixième conférence en ligne sur les stratégies possibles post-coronavirus.

Placée sous le thème “D’autres stratégies pour brosser le tableau”, cette conférence, prévue à 18h30 à travers la plateforme ZOOM avec une traduction simultanée vers l’arabe, sera animée par la philosophe espagnole et professeure de philosophie à l’”Universitat Oberta de Catalunya”, Marina Garcés, et modérée par le directeur de l’Institut Cervantes de Rabat, José María Martínez, indique l’Institut dans un communiqué mardi.

Au cours de cette rencontre, la conférencière abordera divers sujets relatifs aux stratégies menées jusqu’à présent et celles qui doivent être développées à l’avenir, en vue de remédier à la situation de la pandémie dans le monde, précise le communiqué.

Défenseure de la pensée et de la création collectives, Marina Garcés collabore avec d’autres universités, dont l’Université Pompeu Fabra et l’Université de Girona. Elle est également l’auteur de plusieurs œuvres philosophiques dont “En las prisiones de lo posible”, “Un mundo común”, “El compromís/Commitment”, “Filosofía inacabada” et “Fuera de clase”, selon la même source.

Le cycle des conférences de l’Institut a démarré avec une conférence du Dr. Luis Enjuanes, professeur de recherches et chef du laboratoire du Coronavirus au Centre national de biotechnologie du Conseil supérieur d’Investigations scientifiques d’Espagne sur le thème: ” les virus émergents: coronavirus, pathogenèses et protection“.

Miguel Sebastián, professeur d’économie à l’université Complutense, ancien ministre espagnol de l’Industrie et ancien directeur du bureau économique de la Moncloa a abordé, de son côté, le thème des conséquences économiques de la Covid-19, et ce lors de la deuxième conférence.

Les conséquences de la Covid-19 sur l’éducation est le thème de la troisième conférence de ce cycle, qui a été présentée par le philosophe et écrivain espagnol, José Antonio Marina, relève l’Institut Cervantes, précisant que la question de l’impact psychologique de la pandémie de la Covid-19 a été traitée par le Dr. Mehdi Paes, professeur et psychiatre marocain, ancien directeur de l’hôpital psychiatrique universitaire Arrazi de Rabat-Salé, et conseiller en matière de santé mentale et d’addiction auprès de nombreuses institutions nationales et internationales.

Pour sa part, Ana María Carrillo Farga, professeure au département de santé publique de la faculté de médecine de l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM), a animé une conférence sur l’histoire des pandémies et de la Covid-19.

La rencontre s’inscrit dans le cadre d’un cycle de conférences en ligne, organisé du 20 octobre au 10 décembre par l’Institut Cervantes de Rabat, sous le signe “Au temps de la Covid-19: médecine, économie et culture”, explique le communiqué, notant que ces conférences, animées par d’éminents académiciens, scientifiques et chercheurs d’Espagne, du Maroc et du Mexique, sont retransmises via Facebook.

Elles sont aussi présentées par les huit autres centres de l’Institut Cervantes au Maghreb arabe, à savoir Casablanca, Marrakech, Tanger, Tétouan, Fès, ainsi qu’Alger, Oran et Tunis, conclut le communiqué.