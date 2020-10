Institut Cervantes de Rabat: Cycle de conférences en ligne sur la Covid, du 20 octobre au 10 décembre

vendredi, 16 octobre, 2020 à 15:03

Rabat – L’Institut Cervantes de Rabat organise, du 20 octobre au 10 décembre, un cycle de conférences en ligne sous le signe “Au temps de la COVID-19: médecine, économie et culture”.

Ces conférences, qui s’articulent autour de six principaux axes, seront animées par une pléiade d’académiciens, de scientifiques et de chercheurs, ainsi que par d’éminents écrivains, philosophes et psychiatres d’Espagne, du Maroc et du Mexique, indique l’Institut dans un communiqué.