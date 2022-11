Irlande : Une exposition met en lumière les valeurs de tolérance et de vivre-ensemble au Maroc

mardi, 22 novembre, 2022 à 21:16

Longford (Irlande) – Une exposition de photos et de manuscrits sur la présence chrétienne et le vivre-ensemble au Maroc a été organisée, mardi à Longord (120 kilomètres à l’ouest de Dublin), à l’initiative de l’ambassade du Royaume en Irlande et en partenariat avec les Archives du Maroc.