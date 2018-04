Jack Lang choisi “Personnalité culturelle de l’année” par le comité scientifique du prix Cheikh Zayed du livre

vendredi, 27 avril, 2018 à 17:23

Pendant trois jours, les habitants de la capitale ismaélienne et ses visiteurs se laisseront ainsi gagner par l’esprit de fête qui émane des alentours de ce salon, qui a été érigé à la place Sahrij Souani, sur une superficie globale de 180.000 m2 et qui accueille plus de 1.400 exposants.