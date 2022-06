Jeux méditerranéens (Oran 2022) : L’AMJS exprime son mécontentement de l’interdiction de la délégation médiatique marocaine d’accéder au territoire algérien pour couvrir les jeux

jeudi, 23 juin, 2022 à 21:13

Casablanca – L’Alliance marocaine des journalistes sportifs (AMJS) a exprimé “son grand étonnement et son profond mécontentement, face au traitement incompréhensible et inacceptable” des autorités algériennes réservé à la délégation médiatique marocaine accréditée pour couvrir les 19èmes Jeux Méditerranéens, prévus du 25 juin au 6 juillet prochain.

Dans un communiqué, l’AMJS a indiqué que les autorités algériennes “n’ont pas autorisé, depuis mercredi et jusqu’à jeudi 14h00, à la délégation médiatique marocaine d’accéder au territoire algérien pour accomplir sa mission”, ajoutant que “la délégation marocaine a été contrainte de passer la nuit à l’aéroport, une situation qui a impacté un confrère victime d’un malaise nécessitant une intervention médicale”.

Elle a souligné que “malgré les démarches sérieuses et les efforts intensifs déployés par le Comité national olympique marocain et le Consulat du Maroc à Oran, pour faciliter les procédures d’accès de la délégation médiatique marocaine, c’est avec grand regret que celle-ci n’a pas reçu la réponse requise et nécessaire de la part des autorités concernées, en particulier du comité d’organisation des Jeux Méditerranéens et des autorités locales algériennes qui se sont comportés avec négligence et indifférence”.

De ce fait, l’AMJS a appelé “les autorités algériennes compétentes et le comité d’organisation des Jeux Méditerranéens, d’être prévoyants et raisonnables et d’intervenir rapidement pour faciliter l’entrée de la délégation médiatique marocaine à Oran, et d’assurer sa sécurité”, soulignant qu’elle “se réserve le droit de prendre tout ce qu’elle jugera approprié et nécessaire pour défendre les droits de la délégation marocaine auprès de toutes les autorités compétentes”.