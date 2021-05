Un journal italien met en exergue les réformes et avancées considérables réalisées au Maroc, sous l’impulsion de SM le Roi

samedi, 29 mai, 2021 à 18:55

Rome- Le journal électronique italien Insideover a mis en avant les réformes de grande envergure et les avancées considérables réalisées au Maroc, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, dans différents domaines.

A la faveur de ces réformes, initiées sous le leadership de SM le Roi, « le Maroc est devenu l’un des centres dynamiques de l’Afrique du Nord, avec une économie en constant développement dynamique et un marché de travail actif », a écrit Insideover, relevant que le Souverain a positionné le Royaume en tant que «puissance régionale d’une importance capitale pour la sécurité de l’Union européenne et des États-Unis ».

Le média italien a mis en relief les réformes engagées par le Souverain, depuis Son intronisation, dans les différents domaines sociaux et économiques, pour « lutter contre la pauvreté, améliorer la qualité du marché du travail et la promotion des droits civils, sociaux et économiques ».

« L’une des manifestations les plus évidentes et les plus éloquentes » de ce processus de développement est « la promulgation de la Moudawana, un code de la famille moderne », a fait observer le journal, qui rappelle les principaux axes de cette réforme. Insideover cite également la création de l’Instance équité et réconciliation.

« Le code de la famille et l’IER» ont marqué les premiers jalons de la vision royale visant à faire de « la nation un acteur agissant de la nouvelle ère, et non pas un témoin passif », a-t-il enchainé.

Outre les réformes introduites par la Constitution de 2011 dans différents domaines, le média italien s’est attardé sur les multiples avancées « remarquables » réalisées au cours des dernières années et qui ont renforcé le statut du Royaume en tant que partenaire de premier plan dans la lutte contre le terrorisme, acteur engagé au service de la paix sur la scène internationale, chantre de la cohabitation et de la tolérance, et ardent défenseur des causes d’importance mondiale, tels que le dialogue interreligieux, la protection des écosystèmes, la lutte contre la pauvreté, l’inclusion sociale et la lutte contre le changement climatique.