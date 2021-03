La journée internationale de la francophonie, une occasion pour célébrer la richesse de la langue de Molière

vendredi, 19 mars, 2021 à 12:13

Rabat – Célébrée le 20 mars de chaque année, la journée internationale de la francophonie constitue une occasion pour les locuteurs de français à travers le monde de fêter la célébrité, la diversité et la richesse de la 5ème langue la plus parlée dans le monde.

La célébration de cette journée, organisée cette année sous le thème “Femmes francophones, Femmes résilientes”, s’assigne pour objectif de sensibiliser la communauté internationale à l’histoire et à la culture de la langue française qui a toujours eu sa place parmi les autres langues ainsi que de promouvoir et de mettre en valeur cette langue qui unit environ 300 millions de locuteurs répartis sur tous les continents.

Dans une déclaration à la MAP, le Président de l’ONG “Francophonie sans frontières”, Benjamin Boutin, a indiqué que cette journée est “la célébration de toutes les francophonies, celle des locuteurs maternels de la langue française et de ses locuteurs d’élection, qui l’ont apprise dans différents contextes: à l’école, à l’université, dans leur famille, dans un Institut ou une Alliance française, en ligne, par la chanson, la radio et le cinéma ou par un autre moyen”.

“C’est une journée polyphonique et internationale, car la francophonie est aujourd’hui une réalité mondiale: africaine, européenne, américaine, caribéenne, asiatique et océanienne”, a relevé M. Boutin.

En effet, le 20 mars correspond au 20 mars 1970, date de la création de l’Agence de coopération culturelle et technique, l’organe intergouvernemental rassemblé autour de la langue française, d’actions concrètes et de valeurs communes, un organe qui est devenu l’Organisation internationale de la Francophonie, a-t-il fait savoir.

Et de poursuivre: “Nos différentes équipes et correspondants sont autant d’ambassadeurs de la société civile francophone. Ils organisent des cafés-débat, des événements (qui sont principalement en ligne cette année), par exemple une conférence sur la francophonie canadienne, un débat à l’Université de Korhogo ou encore les coulisses de la ville de Namur, capitale de la Wallonie”.

“Notre radio numérique, La Voix de la Diversité, diffusera également en direct une émission spéciale pour la journée de la francophonie, mettant à l’honneur nos correspondants dans une vingtaine de pays, tous des francophones engagés dans leur milieu. C’est aussi dans cet esprit d’engagement au sein de la société civile que nous collaborons avec les conseils économiques, sociaux et environnementaux”, a renchéri M. Boutin.

En effet, Francophonie sans frontières est une ONG composée entièrement de volontaires et libre de ses actions, a-t-il noté, précisant qu’elle a été fondée dans le but de promouvoir les échanges et la coopération dans la francophonie, afin de créer des liens durables entre les francophones à travers le monde.

“Pour cela, nous nous aidons des technologies de la communication et nous organisons des événements et des projets structurants”, a-t-il dit, relevant que cette année, qui marque le vingtième anniversaire de la disparition de Léopold Sédar Senghor, donnera lieu à des manifestations pour souligner son héritage francophone et universaliste.

“Nous espérons également pouvoir développer davantage d’actions au Royaume du Maroc, qui a tant à offrir et à recevoir dans cette grande famille francophone et plurilingue, tournée vers la modernité tout en restant fidèle aux valeurs humanistes que nous partageons”, a ajouté M. Boutin.

Par ailleurs, le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, a représenté récemment le Maroc aux travaux de la 37ème session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, qui s’est tenue en visioconférence en présence des ministres de 88 Etats et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l’OIF célébrera la Journée internationale de la Francophonie dans un format virtuel avec une programmation spéciale de la “Francophonie, le direct”, enregistrée et diffusée depuis le siège de l’OIF.