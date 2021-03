Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants: une occasion pour sensibiliser aux problématiques des “Hommes de demain”

samedi, 6 mars, 2021 à 12:04

Rabat – La Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants constitue une occasion pour les professionnels des médias du monde entier afin de se mettre sur la même longueur d’onde que les enfants et sensibiliser aux problématiques de ces “Hommes de demain”.

Ainsi, ces radios et télévisions diffusent des émissions de qualité destinées et consacrées aux enfants, tout en leur donnant l’occasion de participer à la production, de faire part de leurs espoirs et d’échanger des informations entre eux.

Initiative conjointe de l’UNICEF et de l’Académie internationale des Arts et Sciences de la télévision, la Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants permet à des médias à travers le monde de mettre au-devant de la scène l’enfance avec toutes ses “préoccupations” à travers une programmation spéciale qui leur est dédiée.

Dans ce sens et dans un contexte marqué par la pandémie de la covid-19, les radios et télévisions ont et continuent de jouer un rôle majeur vis-à-vis de ces enfants qui sont plus susceptibles que les adultes de souffrir des répercussions de cette pandémie.

Pour l’UNICEF, la menace que fait peser la Covid-19 sur les enfants est “colossale” et s’étend bien au-delà des effets physiques immédiats provoqués par la maladie.

Ceci étant, les radios et télévision sont appelées aujourd’hui plus que jamais à redoubler d’efforts pour œuvrer aux côtés de l’école et des parents à créer une certaine prise de conscience chez cette jeune population, quant aux effets néfastes de la Covid-19, tout en l’aidant à travers une programmation aussi bien éducative que divertissante à surmonter cette période délicate.

C’est précisément dans cette lignée que s’inscrivent plusieurs médias au Maroc, qui n’hésitent pas à donner la parole aux enfants, leur donner la chance de s’exprimer pour les entendre et les écouter.

Ainsi, une série d’émissions est organisée sur diverses chaînes de radios et télévisions pour faire des enfants des “acteurs” de la promotion, d’abord, de leur droits mais également d’exprimer ce qu’ils pensent, ce qu’ils ressentent et ce qu’ils souhaitent sur toutes les questions qui les concernent.

Tout le monde est d’accord que les médias ont bien un rôle prépondérant à jouer pour aider les enfants à faire connaître leur perception du monde. La Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants est donc l’occasion offerte aux jeunes de raconter leurs propres histoires en tant que reporters, producteurs, rédacteurs, invités et directeurs de programmes.

Au cours de cette journée, des jeunes du monde entier s’approprient les ondes afin de traiter des questions qui leur tiennent à cœur. Ces futurs journalistes expriment aussi leurs rêves ou leurs inquiétudes.

Avec le temps, cette journée a donné naissance à certaines des émissions les plus créatives, ce qui prouve bien que les enfants ont beaucoup à dire, parfois même plus que les grands. Ils faut juste leu donner la chance.