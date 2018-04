Journée mondiale de la propriété intellectuelle: En quête d’un environnement propice à l’épanouissement de la créativité et de l’innovation

Rabat – Imitations, contrefaçons, violations de brevets, vols de technologies, plagiats, hackings…. Les pratiques discutables et les griefs en matière de propriété intellectuelle souillent l’environnement des affaires, empêchant toute concurrence loyale sur les marchés et entravant l’émergence de créations qui réinventent notre monde et prolongent les frontières du savoir.

Par propriété intellectuelle, on entend les œuvres de l’esprit et les créations originales, notamment les œuvres littéraires et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les images, les dessins, les modèles, les inventions ainsi que les emblèmes utilisés dans le commerce.

Se présentant sous plusieurs aspects, dont la propriété artistique, littéraire ou industrielle, le champ de la propriété intellectuelle est particulièrement vaste et regroupe d’une part la protection des dessins et modèles industriels, des marques ou des inventions, et d’autre part les droits d’auteur, qui sont de fait protégés par le droit.

Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la propriété intellectuelle désigne une protection légale accordée à des concepteurs de nouvelles connaissances détenant des droits exclusifs sur l’exploitation de leurs œuvres pendant une certaine période.

La propriété intellectuelle est protégée par la loi au moyen de brevets, de droits d’auteur et d’enregistrements de marques qui permettent aux créateurs (chercheurs, inventeurs, entreprises, concepteurs, artistes et autres) de tirer une reconnaissance ou un avantage financier de leurs inventions ou créations.

Ceci étant, un cadre juridique renforcé contribue au développement d’une communauté créative et in fine de l’économie, d’autant plus que les PME qui investissent dans la propriété intellectuelle sont plus compétitives.

La propriété intellectuelle protège les entreprises et augmente leur valeur. À titre d’illustration, le classement Forbes 2018 des marques les plus valorisées au monde estime que la valeur d’Apple (en tant que marque) avoisine les 140 milliards d’euros puisque l’innovation de la pomme croquée est “incorporée dans sa propriété intellectuelle”.

En 2000, et afin de faire mieux comprendre la propriété intellectuelle, les 191 pays membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ont décidé que le 26 avril deviendrait la journée mondiale de la propriété intellectuelle.

Cette journée offre ainsi une occasion unique d’examiner, avec des parties prenantes du monde entier, comment la propriété intellectuelle contribue à créer une scène artistique mondiale florissante et à favoriser l’innovation technologique, source de progrès pour l’humanité.

Placée sous le thème “Innovation et créativité : les femmes, moteur du changement”, la campagne de la journée mondiale de la propriété intellectuelle 2018 célèbre l’ingéniosité, la curiosité et le courage des femmes qui sont les moteurs du changement dans notre monde et façonnent notre avenir commun.

Etat membre de l’OMPI, le Maroc est doté d’une législation nationale sur la propriété intellectuelle concernant les marques, les brevets d’invention, les dessins et les modèles industriels ainsi que les droits d’auteur.

Il s’agit de lois et de textes réglementaires portant sur la protection de nouveau domaines, l’assouplissement de la procédure de dépôt de brevets et marques mais également sur l’application de sanctions, allant des peines d’emprisonnement à des amendes dissuasives, en cas d’atteinte au droit de propriété intellectuelle.

Outre ses efforts consentis en matière de législation, le Maroc compte, selon les chiffres de l’OMPI, près de 54 centres d’appui à la technologie et à l’innovation (universités, instituts nationaux, centres d’études), répartis sur 19 villes du Royaume.

En sus, l’adhésion aux traités internationaux en matière de propriété industrielle offre au Maroc de nombreux avantages, à savoir le renforcement de son cadre juridique et de protection des droits de propriété industrielle en faveur des investisseurs nationaux et étrangers, et lui permet de s’aligner aux standards internationaux les plus élevés dans ce domaine, ajoute l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.

Qu’il s’agisse d’astrophysique, de médecine, d’intelligence artificielle ou encore de cinéma, de musique, de mode, de danse, de littérature ou d’art, des créateurs et des inventeurs consacrent leur temps, leur énergie, ainsi que leur talent pour mettre au point des inventions révolutionnaires et des nouvelles formes d’expression créative, de façon à stimuler le progrès humain, améliorer notre quotidien, et capitaliser nos connaissances.

