Journée mondiale du livre: Lecture de Don Quichotte à l’Institut Cervantes

vendredi, 16 avril, 2021 à 15:30

Le lancement par SM le Roi Mohammed VI de la mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale représente une nouvelle ère de l’interventionnisme public sur le plan social et marque le début d’une génération prometteuse de politiques sociales au Maroc, a affirmé le directeur du Laboratoire de coordination des études et des recherches en analyses et prévisions économiques (CERAPE), Abderrazak El Hiri.