Journée mondiale du théâtre : un programme national à distance avec diverses manifestations et activités théâtrales

vendredi, 26 mars, 2021 à 23:44

Rabat – A l’occasion de la journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année, le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports a établi un programme national, à distance, comprenant diverses manifestations et activités théâtrales.

Ce programme mis en place par le département de la culture en coordination avec les services centraux, régionaux et provinciaux, prévoit nombre d’activités théâtrales telles la présentation des pièces de théâtre pour adultes et enfants, des ateliers de formations dans les arts de la réalisation, de l’interprétation et de la scénographie en plus de rencontres avec des artistes, des créatifs et des MasterClass, indique le ministère dans un communiqué.

A cette occasion, un hommage sera rendu à des femmes et des hommes de théâtre, en reconnaissance à leur contribution à l’enrichissement du champ culturel et de la scène théâtrale nationale.

Ce programme sera diffusé sur les réseaux sociaux des directions centrales et régionales du département de la culture, précise la même source.