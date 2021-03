Journée mondiale de la femme: L’Institut Cervantes organise une table ronde en ligne sur “les femmes et la création”

vendredi, 5 mars, 2021 à 13:50

Rabat – L’Institut Cervantes de Rabat organise, le 8 mars, une table ronde en ligne sur le thème “les femmes et la création”, et ce à l’occasion de la journée internationale de la femme.

Ce débat, qui se déroulera à 18h30 à travers la plateforme Zoom avec la traduction simultanée vers l’arabe, verra la participation de la philosophe et directrice de la Fondation “Mujeres por Africa”, Teresa Langle de Paz, la réalisatrice Inés París et l’écrivaine Najat El Hachmi, indique l’Institut dans un communiqué.

La table ronde vise à rassembler plusieurs expériences créatives dirigées ou conçues par des femmes, permettant d’assister ainsi à une grande pluralité visuelle et discursive, ce qui constitue un bon point de départ pour aborder d’autres questions transversales telles que l’innovation artistique et ses effets, l’influence de l’art sur les femmes et vice-versa et la différence culturelle par rapport à la différence artistique et de genre, selon la même source.

Ce débat propose, en somme, d’établir un dialogue sur la façon dont chacune voit le monde des autres et de favoriser ainsi le contact entre des créatrices appartenant à des mondes à la fois très proches et très lointains, poursuit le communiqué.

Cette rencontre sera présentée par le directeur de l’Institut Cervantes de Rabat, José María Martínez, et par la fondatrice et présidente de la Fondation “Mujeres por Africa”, vice-présidente du gouvernement espagnol entre 2004 et 2010, María Teresa Fernández de la Vega. Elle sera modérée par la directrice de la bibliothèque Benito Pérez Galdós de Rabat, Carmen Rossel, sera également retransmise via Facebook et Youtube.

Par ailleurs, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, le Centre Cervantes de Rabat présente, du 6 au 8 mars, en collaboration avec la Fondation “Mujeres por Africa”, un film documentaire de la réalisatrice espagnole Inés París, précise l’Institut.

Le film “manzana, pollos y quimeras” (pommes, poulets et chimères), qui sera projeté en ligne à partir de 18h30, présente une douzaine de femmes africaines brillantes en Espagne, d’origines et d’activités très variés, avec un lien commun : leur joie et leur désir de vivre, en surmontant tant de clichés sur les immigrés africains, conclut la même source.