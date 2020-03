Journée mondiale de la poésie: Une célébration de l’expression linguistique de notre humanité commune

vendredi, 20 mars, 2020 à 12:15

Rabat – Commémorée le 21 mars de chaque année, la journée mondiale de la poésie célèbre l’expression culturelle et l’identité linguistique, deux joyaux précieux de l’humanité.

Cette forme d’expression orale, pratiquée dans toutes les cultures et sur tous les continents, s’adresse à l’humanité commune et aux valeurs partagées, transformant le plus simple des poèmes en un puissant catalyseur pour le dialogue et la paix.

Pour la Directrice Générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, “la poésie n’est pas un jeu anodin avec les sons, les mots, les images, car elle détient un pouvoir créateur et transformateur, celui d’art unique qui rend extraordinaire les diversités humaines, des langues et des cultures.”

“Chaque forme de poésie, tout en étant unique, reflète l’universalité de la condition humaine et un désir de créativité qui s’affranchit de toutes les limites et de toutes les frontières, du temps comme de l’espace”, assure-t-elle dans son dernier message à l’occasion de cette journée.

La poésie, ne se limite pas à l’aspect artistique, elle est aussi un outil d’éducation formelle et informelle, comme en témoigne la contribution constante des arts et pratiques culturelles à l’apprentissage et au façonnement de la personnalité des individus.

C’est dans ce sens que l’UNESCO encourage et soutient l’éducation artistique car elle renforce le développement intellectuel, émotionnel et psychologique, “formant des générations plus épanouies et capables de réinventer le monde”.

Tout comme Mme Azoulay, Mouna Elfidi, une passionnée de poésie et de slam, voit en la poésie “un acte de création et de partage”, un jeu de l’intellect jouissant d’un côté consolateur, qui permet à celui qui l’apprécie d’être en mouvement constamment, en le berçant du slam au lyrique et de l’amour à l’inconscient.

“La poésie est un art au service de l’humanité, un puissant catalyseur reflétant des valeurs partagées et une humanité commune, qui se caractérise par sa musicalité, son rythme, sa teneur”, confie cette poète à la MAP.

Il s’agit également d’un genre littéraire qui prône des causes nobles notamment l’engagement pour les droits civiques, la lutte contre la discrimination, la paix et l’amour, poursuit-elle.

“Grâce à la poésie, le passionné peut voyager visuellement en mettant en avant un processus de pensées et un foisonnement savamment dosé et contrôlé de diverses réalités visant à faire émerger du quotidien une vision transformée par le jeu du signe, de la trace, de la parole et du langage”, assure Mme Elfidi.

A ses yeux, le combat de la poésie est par excellence pluriel, donc la célébration de l’expression linguistique de l’humanité commune est évidente.

La célébration de la journée mondiale de la poésie permet d’attirer l’attention sur des formes poétiques traditionnelles menacées de disparition, comme le sont de nombreuses langues rares et minoritaires. Dans la même lignée, l’UNESCO a inscrit de nombreuses formes poétiques au patrimoine immatériel de l’humanité afin de maintenir ces traditions vivantes.

Depuis sa proclamation en 1999 lors de la 30ème session de la Conférence générale de l’UNESCO, la journée mondiale de la poésie est donc l’occasion d’honorer les poètes, de faire revivre la tradition orale des récitals de poésie, de promouvoir la lecture, l’écriture et l’enseignement de la poésie et de se réjouir de tout ce qui est singulier dans la diversité de notre humanité commune.

Il s’agit aussi de rendre hommage à tous les acteurs qui font vivre cet art majeur afin de soutenir dans leurs actions toutes celles et ceux qui s’engagent au quotidien pour que la poésie continue à enrichir et à embellir les vies.