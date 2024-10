Journée mondiale de la Poste : conférence et exposition à Rabat sur l’histoire et la création philatéliques

mercredi, 9 octobre, 2024 à 22:14

Rabat – Une conférence et une exposition ont été organisées, mercredi, à l’occasion de la Journée mondiale de la Poste, au Centre Culturel Iklyle de la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l’Education-Formation de Rabat, en partenariat avec le groupe Barid Al-Maghrib.

S’exprimant à cette occasion, la Directrice Service public, régulation et relations institutionnelles à Barid Al-Maghrib, Ikram Taibi, a mis en avant l’importance de cette célébration, instituée lors du Congrès postal universel de Tokyo en 1969 pour marquer la date anniversaire de la fondation de l’Union postale universelle (UPU) en 1874.

Placée sous le thème “Le Timbre-Poste identité et innovation en continu”, cette conférence, organisée dans le but de sensibiliser au rôle de la poste dans la vie quotidienne et à sa contribution au développement socio-économique, a permis à l’assistance d’avoir un aperçu sur l’histoire et la valeur du timbre-poste au Maroc et sur le processus d’innovation philatélique.

Ainsi, Mme Taibi a expliqué que le première structure assurant le transport du courrier au Maroc a vu le jour en 1892 par Dahir du Sultan Moulay Hassan Premier qui a organisé le fonctionnement de l’administration postale à travers 13 liaisons, affirmant que deux cachets attribués à chaque ville portant 6 couleurs permettaient l’oblitération des envois postaux, l’un de forme ronde utilisé sur les sacoches tandis que l’autre de forme octogonale pour cacheter les lettres.

Elle a, par ailleurs, mis en avant le rôle joué par les Rekkas, convoyeurs à pied, qui acheminaient le courrier, parcourant jusqu’à 90 km, avant d’être remplacés plus tard par des chevaliers dans le but d’améliorer le service postal en distribuant le courrier quotidiennement.

“Le timbre-poste marocain a vu le jour le 22 mai 1912”, a-t-elle rappelé.

“Tout comme le drapeau national et la monnaie, le timbre-poste est un attribut de confirmation de la souveraineté”, a-t-elle précisé, ajoutant qu’il joue le rôle d’ambassadeur dans le monde entier et reste le témoin de la politique menée par chaque pays.

Evoquant d’autres étapes importantes relatives à l’évolution de la poste marocaine, Mme Taibi a souligné l’importance accordée à l’innovation dans l’approche de Barid Al-Maghrib, avec l’intégration de nouveaux produits basés sur les nouvelles technologies et le développement d’une plateforme numérique.

Dans ce sens, il a mis en avant les innovations de Barid Al-Maghrib, avec notamment le timbre lenticulaire, le timbre graine, le timbre vert, des timbres parfumés et audios qui reproduisent les sons de l’hymne national et de la Tbourida, faisant du Maroc un pays leader dans ce domaine.

Barid Al-Maghrib a été l’auteur de nombreuses autres innovations inédites parmi lesquelles figurent l’application du sable du Sahara Marocain par procédé de thermographie et l’usage de la réalité augmentée pour certains timbres ainsi qu’une réalisation philatélique combinant un mix de matériaux et de papier graphique, avec des techniques de production avancées, a-t-elle poursuivi.

Parallèlement à cette conférence, une exposition d’œuvres artistiques sur le thème “l’identité dans le timbre” a eu lieu, dans le but de représenter les diverses réalisations des adhérents aux ateliers artistiques du Centre Iklyle, mêlant photographie, arts plastiques et design art.