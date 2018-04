”Journées du patrimoine”: La 4éme édition du 18 au 22 avril à Rabat et Salé, des activités riches et variées au programme

Rabat – La 4éme édition des “Journées du patrimoine” se tiendra du 18 au 22 avril à Rabat et Salé, avec au programme des activités et manifestations riches et variées, visant à mettre en valeur, préserver et développer le patrimoine matériel et immatériel des deux villes.