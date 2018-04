Kansallisteatteri à Helsinki: le théâtre comme berceau de l’identité nationale

lundi, 16 avril, 2018 à 11:28

.-Par Mohammed BOUHJAR-.

Helsinki -Plus qu’un lieu vivant de divertissement, un endroit de création où les artistes inventent, réinventent et créent, le théâtre national de Finlande (Suomen Kansallisteatteri) est indissociablement lié à la renaissance de l’identité linguistique et culturelle de cette jeune nation nordique.

En effet, la multiplication des spectacles de l’art de la représentation d’un drame ou d’une comédie était étroitement associée à l’idéologie politique de la fin du 19ème siècle, quand le pays faisait partie de l’Empire russe et l’élite intellectuelle était suédophone.

La langue et l’art finlandais, le théâtre y compris, sont devenus les pierres angulaires d’un mouvement culturel qui a commencé dans les années 1860, qui a progressivement développé des ambitions politiques au tournant du siècle pour conduire finalement à l’indépendance en 1917.

“La montée du Théâtre national faisait partie de l’âge d’or du mouvement culturel romantique nationaliste, qui a promu la langue finlandaise et a finalement contribué à l’indépendance en 1917”, explique la dramaturge finlandaise Eva Buchwald.

L’enjeu, qui a émergé dès les années 1860, était de créer des institutions de langue finnoise dans un pays où les établissements théâtraux et musicaux étaient jusqu’alors exclusivement suédophones.

Cette prise de conscience, au caractère fortement ethno-linguistique, correspond à un phénomène général de transformation du nationalisme qui est observable dans toute l’Europe entre 1870 et 1918.

Figure emblématique de ce mouvement culturel, Karlo Bergbom fût le parrain du premier théâtre professionnel en langue finnoise.

Lui-même auteur d’une tragédie romantique, il a dirigé la première représentation du drame biblique en un acte de l’écrivain nationaliste romantique Aleksis Kivi, Lea (1869), l’événement cité comme le début du théâtre professionnel en langue finnoise.

En 1872, Bergbom fond le Théâtre national finlandais en tant que troupe de tournée et les représentations obtiennent un immense succès populaire à Helsinki, mais aussi dans d’autres centres urbains du pays.

Sous l’ère Kaarlo Bergbom, on présente des pièces d’écrivains finlandais comme Kivi et Minna Canth, des pièces classiques d’auteurs internationaux comme Johann Wolfgang von Goethe, Molière, Friedrich Schiller et William Shakespeare et des œuvres d’auteurs contemporains comme “Une maison de poupée” d’Henrik Ibsen.

“Jouer Shakespeare, Molière ou Schiller en finnois était une manière de donner ses lettres de noblesse à la langue du peuple, et de l’inscrire comme langue de culture européenne à part entière”, fait remarquer Mme Buchwald.

Si les premiers spectacles provoquaient débats passionnés et discussions enflammées, suscitant fascination chez les uns, désarroi ou scepticisme chez les autres, c’est notamment parce que Bergbom est le premier à faire de la scène de théâtre le lieu d’une manifestation aussi assumée d’une identité nationale émergente et du combat pour l’indépendance qui s’ensuit.

Reste que le projet de construction d’un théâtre national est l’exemple le plus important, au début du 20ème siècle, de cette aspiration très forte dans les milieux culturels, mais surtout populaires, qui vise à donner à la langue finnoise tous les attributs dus à la reconnaissance de son rang.

Le théâtre n’a pas acquis donc un siège permanent jusqu’en 1902, quand un bâtiment a été érigé au cœur d’Helsinki, à côté de la gare principale de la capitale.

La conception du bâtiment a été réalisée par l’architecte Onni Törnqvist-Tarjanne. Ce majestueux édifice néo-romantique avec sa façade en granit finlandais et ses intérieurs en stéatite, marbre et bois, devient l’un des monuments nationaux les plus impressionnants de Finlande.

En plus de la scène principale (Suuri näyttämö), le Théâtre national de Finlande (FNT) comprend la petite scène (Pieni näyttämö) construite en 1954, la scène Willensauna (1976) et le studio Omapohja (1987).

Les quatre scènes permanentes du Théâtre et ses autres locaux offrent près de 600 représentations et environ 15 premières par année.

Aujourd’hui, les représentations dans le bâtiment emblématique du FNT s’ouvrent à des non-Finlandais, alors que des surtitres en anglais et en russe entrent en scène pour refléter l’image d’une Finlande plus ouverte, cosmopolite et internationale.

“Nous avons commencé à utiliser le surtitrage pour attirer des touristes et répondre à la demande croissante des membres des communautés anglophones et russophones de plus en plus nombreuses d’Helsinki, qui souhaiteraient venir voir des œuvres finlandaises et internationales”, indique Mika Myllyaho, directeur du FNT.

Et depuis 2010, une nouvelle unité de production a été créée sous le nom de Touring Stage. Cette initiative, qui a pour but de faire des tournées à petite échelle partout dans le pays, se concentre sur des questions d’actualité.

L’objectif, selon M. Myllyaho, est “de tendre la main et donner la parole aux catégories marginalisées de la société”, comme les migrants.

Le théâtre finlandais se trouve donc de nouveau au cœur des débats sur les perceptions liées à l’identité nationale, à l’heure où ce genre de questions refait surface depuis la crise migratoire de 2015 en Europe et la montée des forces ultranationalistes.