“Karacena 2022” s’ouvre sur de nouveaux partenariats internationaux (organisateurs)

lundi, 29 août, 2022 à 18:43

Rabat – Le festival Karacena, biennale des arts du cirque et du voyage, s’est ouvert cette année sur de nouvelles propositions artistiques et de nouveaux partenariats internationaux, permettant au public de Rabat et Salé de découvrir la richesse du cirque mondial, indiquent les organisateurs.