Un karaoké géant sur son parvis à Paris, l’IMA célèbre la Fête de la musique

vendredi, 19 juin, 2020 à 11:47

Paris – L’Institut du monde arabe (IMA) et son président, Jack Lang, proposent une programmation exceptionnelle pour célébrer, la musique sous toutes ses formes, et dans toutes les langues, à Paris et dans le monde entier.

La Fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin de chaque année, principalement le soir et la nuit jusqu’au lendemain matin. Elle est actuellement célébrée dans une centaine de pays à travers divers festivals de musique locaux.