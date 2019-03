La Conférence africaine de Marrakech: Un appui ferme et important de l’UA au processus politique de l’ONU sur le différend régional autour du Sahara marocain (Journal colombien)

mardi, 26 mars, 2019 à 17:57

Bogotá – Trente-sept pays africains ont réaffirmé, lundi à Marrakech, le ferme soutien de l’Union africaine (UA) au processus des Nations Unies sur le différend régional autour du Sahara marocain, écrit le journal colombien “Primicia Diario”.

A l’issue de la Conférence ministérielle sur l’appui de l’UA au processus politique des Nations unies sur le différend régional au sujet du Sahara marocain, les représentants de 37 pays africains, issus des cinq sous-régions du continent, ont adopté la Déclaration de Marrakech réaffirmant l’exclusivité des Nations Unies en tant que cadre unique pour la recherche d’une solution politique à ce conflit, conformément aux paramètres établis par la dernière résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, ajoute “Primicia Diario” dans un article consacré à cet événement.

Les pays africains ont également exprimé leur appui à la Décision 693, adoptée lors du 31è Sommet de l’UA à Nouakchott en juillet 2018, relative à la mise en place du mécanisme de la Troïka de l’UA avec pour mandat de protéger, d’appuyer et de préserver l’intégrité du processus politique en cours dans le cadre exclusif des Nations unies, sous la supervision du Conseil de sécurité et sous les auspices du Secrétaire général de l’ONU, en vue de parvenir à “une solution politique, réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara qui repose sur le compromis”, ajoute le journal colombien.

Après avoir publié la liste complète des pays ayant pris part à cet événement, soit 70% des pays du Continent, “Primicia Diario” poursuit que cette conférence a été l’occasion de réitérer le consensus des pays africains autour de la Décision 693, et leur appui “actif” au processus politique en cours dans le cadre des Nations Unies pour trouver une “solution politique réaliste, pragmatique et durable à cette question, sur la base du compromis”.

Face à la situation de statu quo dans la question du Sahara, le Royaume a proposé en 2007 une initiative pour la négociation d’un statut d’autonomie pour la région du Sahara marocain, rappelle le quotidien colombien, précisant que cette initiative “garantit le droit des populations locales à gérer leurs propres affaires et préserve la souveraineté et l’intégrité territoriale du Maroc”.

Qualifiée de “sérieuse, crédible et réaliste” par le Conseil de sécurité des Nations Unies et la communauté internationale, cette initiative constitue la “seule solution politique” à même de mettre fin à ce conflit régional et promouvoir la paix et la stabilité dans les régions du Maghreb et du Sahel, souligne encore “Primicia Diario”.