La consolidation des relations entre le Maroc et l’Espagne, passe par la promotion de la culture (Benoutiq)

samedi, 7 avril, 2018 à 20:13

Séville – La consolidation des relations entre le Maroc et l’Espagne passe par la promotion de la culture, “rempart contre l’intégrisme et la discrimination”, a plaidé, samedi à Séville, Abdelkrim Benoutiq, ministre chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration.