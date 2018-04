La coopération Sud-Sud demeure la voie la plus efficace pour protéger le patrimoine culturel africain

mercredi, 18 avril, 2018 à 15:28

Rabat – La coopération internationale et Sud-Sud demeure la voie la plus efficace pour protéger et promouvoir le patrimoine culturel africain, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj.