La culture et l’art, des piliers fondamentaux pour le renforcement et la valorisation de l’identité nationale

lundi, 14 mai, 2018 à 15:35

Rabat – La culture et l’art constituent des piliers fondamentaux pour le renforcement, la valorisation et la préservation de l’identité nationale, en consécration de la Constitution qui a placé la diversité et le pluralisme culturels à la tête des priorités de l’Etat, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Laâraj.