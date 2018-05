La décision du Maroc de rompre ses relations avec l’Iran, un message clair contre toutes tentatives de déstabiliser le Royaume (journal émirati)

mercredi, 2 mai, 2018 à 15:47

Abou Dhabi- La décision du Maroc de rompre ses relations avec l’Iran à cause du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au “Polisario” est porteur d’un message clair, en l’occurrence le Royaume ne tolérera aucune tentative visant à porter atteinte à sa stabilité, écrit le journal émirati +Al Watan+.

Dans sa livraison de mercredi, la publication souligne dans son édito que cette décision prise sur la base de preuves irréfutables, a aussitôt été appuyée par les pays arabes qui oeuvrent pour l’intérêt de la Ouma, partant d’une position historique constante soutenant les causes des frères arabes notamment la sécurité nationale qui constitue une ligne rouge à ne pas franchir.

A cet égard, le journal a salué la position du Maroc après que le mouvement Hezbollah, bras armé d’Iran, ait livré des armes au “Polisario” et formé et entraîné des milices pour perpétrer des attentats terroristes au Maroc, notant que la rupture du Maroc de ses relations avec l’Iran est une décision audacieuse et ferme pour mettre un terme à une agression abjecte.

Pour la publication, la découverte de l’implication du régime iranien qui combat pour le mal et la rancune, dans les tentatives de déstabilisation du Maroc, n’est pas surprenante vu que ce régime est à l’affût de toute opportunité lui permettant d’étendre son influence surtout lorsqu’il s’agit d’un Etat immunisé contre toute ingérence.

La question du Sahara marocain est placée sous l’égide des nations unies et des efforts diplomatiques sont déployés pour lui trouver une solution durable, cependant l’Iran comme à l’accoutumée est aux antipodes de toutes les positions internationales et s’ingère de manière criminelle à travers des milices et des livraisons d’armes pour torpiller la stabilité et la sécurité, le but étant de dupliquer le modèle irakien, syrien, yéménite et libanais au Maroc à travers l’armement du “polisario”, estime +Al Watan+.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita avait a annoncé, mardi, que le Royaume du Maroc a décidé de rompre ses relations avec l’Iran à cause du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au “Polisario”.