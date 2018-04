La FAAPA et l’Agence de presse italienne (AGV) scellent à Rome un accord de coopération

vendredi, 20 avril, 2018 à 18:34

Rome – La Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) et l’Agence de Presse Italienne « Agenzia Giornalistica il Velino » (AGV) ont signé, vendredi à Rome, un accord de coopération.

L’accord qui vise à renforcer la coopération bilatérale et l’échange d’informations entre les deux parties, a été signé par le secrétaire général de la FAAPA, Mohamed Anis, et le directeur général d’AGV, Fausto Simoni, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Italie, Hassan Abouyoub.

A travers cet instrument, les deux parties aspirent à établir une relation de coopération bilatérale dans le secteur de l’information dans le but de renforcer la coopération entre les agences de presse africaines et l’Italie.

Elles entendent mettre en œuvre des projets visant à développer le domaine de l’information et à promouvoir une couverture médiatique objective et professionnelle dans les différents domaines (culture, science, économie, sport, politique etc.).

En vertu de l’accord, la FAAPA fournira à AGV les informations produites par les agences de presse africaines, en français et/ou en anglais, et diffusées sur le site web de la FAAPA, tout en conférant à l’agence de presse italienne le droit de les utiliser dans ses services, avec obligation d’indiquer la source des informations.

Il s’agit d’”un accord de coopération et de partenariat qui nous permettra d’échanger quotidiennement nos informations et de renforcer nos relations professionnelles dans l’optique d’organiser conjointement des activités dans le domaine de l’information, ainsi que d’échanger les expériences dans le domaine du multimédia”, a indiqué M. Anis à cette occasion.

“Nous allons travailler ensemble pour promouvoir la coopération dans le cadre de la coordination entre la FAAPA et AGV au niveau des forums régionaux et internationaux concernant les médias de façon générale”, a ajouté le SG de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines.

En outre, l’accord est perçu, selon M. Anis, comme “une ouverture pour renforcer la coopération entre l’Italie et l’Afrique”. “Nous allons organiser des séminaires, des formations sur des thématiques d’intérêt commun, et surtout consolider la coopération et le partenariat dans le domaine du multimédia”, a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP.

Et de conclure que l’accord permettra, par le biais de l’agence de presse italienne qui reprendra les informations de sources africaines, aux décideurs italiens d’avoir accès à “des données fiables et crédibles sur les pays africains, ce qui est à même de les aider à développer la coopération tant sur le plan bilatéral que multilatéral avec le contient africain”.

De son côté, le directeur général d’AGV, Fausto Simoni, s’est félicité de la conclusion de cette convention qui permettra de connaître de près la réalité de l’Afrique qui revêt une extrême importance pour l’Italie, soulignant l’importance de cet instrument en particulier dans cette conjoncture marquée par la prolifération des fausses informations (fake news).

Il considère que la FAAPA et ses agences membres comme une plateforme à même de favoriser non seulement l’échange médiatique mais aussi culturel, voire la prospection des opportunités économiques offertes, et partant contribuer à renforcer la coopération et réduire le gap entre l’Afrique et l’Europe.

Il a fait remarquer à cet égard que l’accord conclu l’année dernière entre AGV et l’agence Maghreb Arabe Presse (MAP) a conforté les chances d’adhésion de l’agence de presse italienne à la FAAPA et de création d’un réseau d’échange d’informations.

En l’absence d’informations fiables, M. Abouyoub voit aussi en cet accord “une occasion précieuse” pour les Italiens, leur permettant de mieux connaître l’Afrique, ce qui en fait un pont solide entre l’Italie, le Maroc et le continent africain en général.

Le diplomate marocain a mis en exergue à cette occasion le rôle leader du Royaume en Afrique et la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour l’avenir des relations maroco-africaines, citant les différentes initiatives menées par le Maroc, en peu de temps, ce qui lui a valu l’estime des pays de par le monde, dont l’Italie, tous étant unanimes à considérer le Maroc comme la bonne porte d’entrée vers l’Afrique, y compris dans le domaine des informations et des données.

L’ambassadeur a relevé que la MAP et ses homologues africaines s’imposent désormais comme une référence en la matière.

La FAAPA, qui regroupe actuellement 30 agences de presse africaines, constitue une plateforme professionnelle pour promouvoir l’échange d’expériences, des informations et produits multimédia ainsi que l’échange d’idées et de réflexion sur l’avenir des agences de presse et sur le rôle qu’elles doivent jouer au 21ème siècle dans leurs diversités et leurs spécificités respectives, en tenant compte des profondes mutations qui caractérisent le paysage médiatique dans le contexte de la mondialisation et à l’ère du multimédia.

Consciente de la nécessité d’instaurer un partenariat stratégique entre les agences de presse de l’Afrique Atlantique et de l’Ouest, et de créer un cadre formel de concertation et d’action leur permettant d’échanger leurs expériences et de coordonner leurs activités dans les différents domaines professionnels, la MAP avait proposé la création d’une fédération regroupant ces agences de presse en vue de faire face ensemble aux défis multiformes de la mondialisation et de promouvoir la coopération et la cohésion entre les pays de la région, qui partagent de nombreuses affinités et disposent de multiples atouts favorisant le développement d’un véritable partenariat.

Cette proposition a été faite à l’occasion d’un séminaire organisé en octobre 2014 sous le thème “Les Agences de presse de l’Afrique Atlantique à l’ère du multimédia : Quel avenir ? ».

A rappeler que la MAP assure actuellement la présidence de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines, en la personne de son Directeur général, Khalil Hachimi Idrissi.