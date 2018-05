La nomination de M. Fassi Fihri à la tête de la Commission de Soutien à la production étrangère des œuvres cinématographiques vient en application des dispositions du décret fixant les conditions d’aide à la production

vendredi, 4 mai, 2018 à 14:35

Rabat – La nomination du directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Sarem Al Haq Fassi Fihri, en tant que président de la Commission de Soutien à la production étrangère des œuvres cinématographiques et audiovisuelles au Maroc, vient en application des dispositions du décret fixant les conditions et les procédures d’aide à la production cinématographique, à la numérisation, la rénovation et la création de salles de cinéma et à l’organisation des festivals de cinéma, précise le ministère de la Culture et de la Communication.