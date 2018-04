La participation du Maroc comme invité d’honneur au SILQ, une occasion pour faire rayonner la richesse de la culture millénaire du Royaume

mercredi, 11 avril, 2018 à 17:45

Québec – La participation du Maroc comme invité d’honneur au Salon international du Livre de Québec (SILQ), qui se tient du 11 au 15 avril, est une occasion idoine pour faire rayonner les différents affluents et aspects de la richesse et de la diversité de la culture millénaire du Royaume, a affirmé, mardi, le ministre de la Culture et de la Communication, M. Mohamed El Aaraj.