La pièce de théâte “Le Marié” va à la rencontre du public marocain à Séville

samedi, 28 avril, 2018 à 11:37

Dans une mise au point parvenue à la MAP, l’ONSSA a démenti les informations relayées par certains supports médiatiques et des sites électroniques, selon lesquelles le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, aurait décidé de cesser la délégation de l’inspection des viandes rouges aux vétérinaires privés mandatés au niveau des abattoirs.