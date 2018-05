La préservation du patrimoine culturel, un outil pour le développement socio-économique (rencontre)

vendredi, 11 mai, 2018 à 21:42

Fès – La préservation et la promotion du patrimoine culturel contribuent à la sauvegarde du cachet historique et civilisationnel des villes et constitue un outil de développement socio-économique, ont souligné les participants à une rencontre organisée, vendredi à Fès, sous le thème “Le patrimoine culturel: Défis et enjeux”.