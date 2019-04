La presse irlandaise souligne la forte portée symbolique de la visite historique du Pape François au Maroc

lundi, 1 avril, 2019 à 12:50

Dublin-La presse irlandaise a consacré une large couverture à la visite historique du Pape François au Maroc, mettant en exergue les efforts du Royaume pour promouvoir la paix et le dialogue inter-religieux, en se hissant comme « modèle » de modération et de tolérance religieuses.

Dans son édition électronique, le journal Independent.ie retient que le Pape François a loué, dès le début de sa visite à Rabat, le travail du Maroc sur la tolérance religieuse, y voyant « un modèle de modération religieuse et d’accueil des migrants », en référence à la politique migratoire humaniste du Royaume.

Le site d’information revient sur les moments forts ayant ponctué le déplacement historique du Chef de l’Eglise catholique au Maroc, notamment sa visite à l’Institut Mohammed VI pour les Imams, morchidines et morchidates, qui « enseigne un islam modéré et l’exporte, par l’intermédiaire des prédicateurs formés, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe ».

De son côté, Irish Examiner note que le Pape a salué les efforts du Maroc pour « promouvoir un islam qui rejette l’extrémisme » lors de sa visite dans ce pays d’Afrique du Nord, qui œuvre pour « se distinguer en tant que symbole de la tolérance religieuse et de la modération dans le monde musulman ».

Radio Maria souligne, pour sa part, la portée symbolique du périple papal au Maroc, placé sous le signe du développement du dialogue interreligieux et du respect du bien commun.

Dans cette optique, Catholic Ireland News retient comme l’un des moments forts de la visite, la signature par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et Sa Sainteté le Pape François, de “l’Appel d’Al Qods” visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la Ville Sainte.

Dans cet Appel, SM le Roi Amir Al Mouminine et le Souverain Pontife souhaitent “que dans la ville sainte, soient garantis la pleine liberté d’accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d’y exercer son propre culte, de sorte qu’à Jérusalem/Al Qods Acharif s’élève, de la part de leurs fidèles, la prière à Dieu, Créateur de tous, pour un avenir de paix et de fraternité sur la terre”.

Pour le Irish Sun, le pape François était au Maroc dans le cadre de ses efforts pour faire avancer le dialogue interreligieux, porteur du message que les musulmans et les chrétiens peuvent coexister pacifiquement.

Il s’agit de la première visite d’un pape dans le pays en 34 ans, relève le journal en ligne qui rappelle que le pape Jean-Paul II avait été le dernier chef de l’Église catholique à se rendre au Maroc en août 1985.