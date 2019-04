La presse mauritanienne se fait l’écho de la visite historique du Pape François au Maroc

lundi, 1 avril, 2019 à 12:39

Nouakchott-Les médias mauritaniens ont consacré, ce lundi, une large place à la portée de la “visite historique” du Pape François au Maroc, soulignant l’importance de cet évènement qui donnera inéluctablement une nouvelle impulsion à la construction d’un monde plus solidaire.

Le journal “Alakhbar info”, qui titre “Le Roi Mohammed VI : le Maroc trait d’union spirituel architectural et culturel”, a publié de larges extraits du discours du Souverain lors de la cérémonie d’accueil du Pape.

Pour sa part, l’Agence “Saharamedias” a souligné que Sa Majesté le Roi a appelé “à faire de l’éducation le rempart de l’extrémisme”.

De son côté, “Le Calame” a publié une édition spéciale sur l’événement, indiquant que Sa Sainteté le Pape a loué le rôle historique du Royaume, en publiant également des extraits des discours de Sa Majesté le Roi et du Souverain pontife.

Le site édité par le Centre “Essahraa” des Etudes, qui a dépêché un envoyé spécial pour la couverture de cet événement, a quant à lui, publié des comptes-rendus en arabe et en français, ayant évoqué la portée de cette visite.

Le site a réservé également de larges commentaires aux discours prononcés par le Souverain et par Sa Sainteté le pape François, ainsi qu’à l’Appel d’Al-Qods, dont il a publié l’intégralité.

Pour sa part, le site “Rimtoday.net ” a publié un reportage sur la visite, évoquant certaines de ses étapes et plus particulièrement les discours prononcés à cette occasion.

Même son de cloche pour le site “anbaa info” qui a qualifié d’”historique” cette visite, s’arrêtant sur les moments forts, comme d’ailleurs le journal électronique “Ethaira info”, qui s’est intéressé aux aspects les plus importants de ce séjour.

Quant au site “elmohit net”, il a mis en ligne à son tour un reportage sur la visite, en s’arrêtant sur le discours dans lequel Sa Majesté le Roi a appelé à “la nécessité d’unir les efforts et donner une nouvelle impulsion à la construction d’un monde plus solidaire, plus engagé dans l’effort honnête, courageux et indispensable d’un dialogue respectueux des richesses et des spécificités de chaque peuple et de chaque personne”.