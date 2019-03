La visite du Pape François au Maroc dans la presse digitale marocaine

dimanche, 31 mars, 2019 à 16:41

Rabat-La visite de Sa sainteté le Pape François au Maroc et les différentes activités marquant cette visite ont été largement commentées par la presse digitale marocaine, qui a consacré des dossiers spéciaux à cet événement historique contenant des analyses, des reportages et des témoignages, illustrés de photos et de vidéos.

Ainsi, la presse électronique a mis en exergue le discours de SM le Roi Mohammed VI, prononcé en quatre langues samedi sur l’esplanade de la Mosquée Hassan à Rabat, à l’occasion de l’accueil officiel du Pape, dans lequel le Souverain prône l’éducation et la co-connaissance pour lutter contre le radicalisme, ainsi que le discours du Pape François dans lequel le Souverain pontife estime que sa visite au Maroc est “une importante opportunité pour promouvoir le dialogue interreligieux et la connaissance réciproque entre les fidèles” des deux religions.

“Huffpost Maroc” estime, dans ce cadre, que le discours du Pape François “promeut le dialogue interreligieux et la fraternité”.

Pour leur part, “Alaoual”, “Ihata”, “alakhbar.press” et “Al Ayam24” ont rapporté le texte intégral de l’appel d’Al Qods, signé samedi à Rabat par Amir Al-Mouminine, SM le Roi Mohammed VI et le Souverain Pontife.

Pour “Quid”, cet appel “insiste sans équivoque sur la consolidation du statut de la ville comme un lieu de rencontre pour les fidèles des trois religions monothéistes et un symbole de coexistence pacifique, où se cultivent le respect réciproque et le dialogue”.

“Ce n’est pas fortuit si le premier déplacement de Sa Sainteté le Pape François dans un pays du Maghreb ait lieu au Maroc, quand on connaît les efforts inlassables de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, pour la défense de la cause palestinienne et la conviction inébranlable du Souverain qu’il n’y aura de paix et de stabilité dans la région sans un règlement du conflit israélo-palestinien”, écrit le journal électronique.

En signant l’Appel d’Al Qods, le Souverain pontife et SM le Roi Mohammed VI, président du comité Al Qods “envoient un message clair au monde: Il est primordial de conserver et de promouvoir le caractère spécifique multi-religieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte”, commente la publication.

“Ce sont deux autorités religieuses qui proclament la liberté de culte et l’ouverture de l’espace unique qu’est Al Qods/Jérusalem aux trois religions Abrahamique”, ajoute le site.

“L’Appel d’Al-Qods, ce sont 2,5 milliards de personnes” titre, pour sa part, “Panorapost”, indiquant qu’Al-Qods est une ville sainte pour “la chrétienté et dispose d’une place particulière dans les cœurs des catholiques et donc des papes, et de François”.

Cet appel a suscité plusieurs réactions de la communauté internationale, dont celle du Roi Abdallah II de Jordanie, note “Al ayam24”, qui revient sur le tweet du Souverain Hachémite dans lequel il s’est félicité de la signature de l’appel d’Al Qods.

“Je salue l’initiative de ‘l’appel d’Al Qods’, lancée par mon frère Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté le Pape François, pour souligner la place d’Al Qods Acharif en tant que symbole du vivre ensemble et du respect mutuel, et en tant que patrimoine humain”, écrit le Roi Abdellah II.

Pour le Souverain jordanien, “Al Qods unit et ne désunit pas et nous sommes appelés à œuvrer, ensemble, pour qu’elle demeure un symbole de la paix”, souligne le journal électronique.

“Huffpost Maroc” met en lumière, dans un reportage, les derniers préparatifs à la visite du Pape et la mobilisation des citoyens “venus de tout le pays” pour assister à cet événement historique.

“Le monde a les yeux rivés sur cette visite tant attendue”, écrit l’auteur du reportage, ajoutant que la messe géante de ce dimanche 31 mars sera déjà un nouveau pas en avant.

“Chrétiens, musulmans, juifs, croyants ou non-croyants, sont attendus au complexe sportif Prince Moulay Abdallah pour un moment de communion. Pour que vive la fraternité prônée par les deux Souverains, loin de l’intolérance, des extrémismes et des frontières”, conclut l’auteur de l’article.

Son confrère “Al yaoum24” revient sur la messe religieuse qui sera présidée par le Pape François à Rabat.

Ce sera une “grande messe”, d’après le journal qui prévoit la participation de milliers de fidèles même si le Maroc abrite sur son territoire une minorité de chrétiens, dont la majorité sont des immigrés subsahariens

“Alaoual” s’intéresse, pour sa part, à la visite du SM le Roi Mohammed VI Amir Al Mouminine et du Pape François à l’Institut Mohammed VI de formation des imams, morchidine et morchidates.

Le site électronique a posté la vidéo de cette visite mémorable, notamment les airs et chants religieux musulmans, juifs et chrétiens, interprétés par l’orchestre philharmonique du Maroc pour l’occasion, qualifiant cette scène d'”émouvante”.

Cette interprétation musicale a suscité également l’intérêt de “Médias 24” sous le titre : “L’Ave Maria de Caccini chantée à l’Institut Mohammed VI de formation des Imams”.

Le créateur de l’orchestre national de Lille et chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus a dirigé l’Ave Maria de Caccini avec l’Orchestre et les chœurs du Philharmonique du Maroc, souligne, dans ce cadre, “Médias24″, qualifiant ces chants d'”instant magique où le temps a suspendu son vol”.

Le média en ligne précise que Caroline Casadesus, Smahi El Harati et Françoise Atlan, trois chanteurs de trois confessions religieuses différentes, chrétienne, musulmane et juive, ont “chanté à l’unisson avec la pianiste Dina Bensaid, créant une très forte émotion”.

“Hespress” aborde, quant à lui, la rencontre du Pape avec des migrants d’Afrique subsaharienne au siège de Caritas Maroc à Rabat.

Le site électronique revient dans ce cadre sur les propos du Souverain pontife qui a indiqué que “le monde est menacé par de faux dieux”, estimant que des millions d’exilés et de réfugiés forcés qui demandent la protection internationale ne peuvent être reçus par le “silence et l’ignorance”.