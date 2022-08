Laâyoune: Soirées artistiques aux sonorités Hassanies à la plage de Foum El Oued

vendredi, 5 août, 2022 à 21:10

Suite à l’évaluation par l’Agence Nationale d’Évaluation et d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (ANEAQ) de la demande de renouvellement de la reconnaissance par l’État de l’Université Privée de Fès (UPF), et après avis de la Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur (CNCES) réunie le 25 juillet 2022, il a été décidé que cette demande reçoive un avis favorable : la Reconnaissance par l’État de l’Université Privée de Fès obtenue en 2018 a été reconduite jusqu’en 2027.